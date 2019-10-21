Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.

с чего всё началось

Дешевле, чем в России, население покупает газ только в Казахстане. По доступности газа для населения (отношение заработной платы к цене газа) Россия занимает третье место среди стран Европы. Однако цена газа для населения в разных регионах России существенно отличаются.

Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

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