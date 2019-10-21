Общество

РИА НовостиРИА НовостиСтали известны регионы с самым доступным газом для населения

Дешевле, чем в России, население покупает газ только в Казахстане. По доступности газа для населения (отношение заработной платы к цене газа) Россия занимает третье место среди стран Европы. Однако цена газа для населения в разных регионах России существенно отличаются.
Читать в источнике
Комментировать153
с чего всё началось

Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
РИА Новостивчера в 17:17

Подробнее о событии

Специалисты назвали города с самым доступным газом для населения

Комсомольская правдавчера в 18:06

Названы регионы России с самым доступным газом для населения

RT на русскомвчера в 20:38

Эксперты назвали регионы с самым доступным газом для населения

РБКвчера в 19:19

Названы регионы с самым доступным газом

Газета.Ru02:45

Уральцы оказались лидерами «газового» рейтинга

URA.Ruвчера в 17:55

Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

РИА Новостивчера в 17:17

Больше всего газа на свою зарплату могут купить жители ЯНАО, НАО и Сахалина

ПРАЙМвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:05, Ашберн
Политика

Медведев и Вучич приняли военный парад в Белграде

News.ru 19 октября в 08:49
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ 02:12
Общество

На конкурс по выборам главы Челябинска заявился главный претендент

Znak.com 01:00
Армия и оружие

СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Общество

Доработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей

Директор авиационного департамента Минпромторга Дмитрий Лысогорский, выступая 18 октября в Госдуме, заявил, что финансирование по L-610 может быть открыто до конца года.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Общество

Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актерами из "Квартала 95" исполнили песню о поджоге ее дома.
РИА Новости 02:21
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский

Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:37
Армия и оружие

Минобороны России получило полковой комплект С-400

Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
RT на русском 02:50
Происшествия

Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
REGNUM 19 октября в 03:29
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Космос

Второй спутник Van Allen Probes завершил работу

Van Allen Probes — это два спутника NASA, которые предназначались для изучения радиационных поясов Земли (области магнитосферы, где накапливаются высокоэнергетические заряженные частицы; понимание характеристик, динамики данных поясов важно, в частности, для планирования миссий, разработки космических аппаратов).
Популярная механика 19 октября в 03:05
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 19 октября в 02:04
Общество

Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет

Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa вчера в 13:48
Фигурное катание

В Сети опубликовано видео исторического проката ученицы Тутберидзе

РЕН ТВ вчера в 16:17
Происшествия

СК предъявил обвинение задержанному за убийство девочки в Саратове

РИА Новости 02:47
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 19 октября в 12:08
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Общество

Правительство поддержало проект о значимых интернет-ресурсах

Правительство РФ поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить требования для голосующих акций на уровне 50% минус одна акция, следует из отзыва кабмина.
РИА Новости вчера в 09:10
Футбол

Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне

«Севилья» в матче 6-го тура женской Примеры разгромила «Эспаньол» (4:0). Нападающая «Севильи» Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче.
Sports.ru вчера в 16:02
Авто

Skoda с начала года увеличила продажи на 7% в России

Тарантас Ньюс вчера в 05:13
Армия и оружие

На корабле ВМС США установят первый боевой лазер

США намерены в ближайшее время установить на корабле ВМС USS Portland (LPD-27) первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive.
РИА Новости вчера в 18:36
Футбол

«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно.
Чемпионат вчера в 20:24
Авто

Появились первые рендерные изображения нового Hyundai Tucson

Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня 19 октября в 11:37
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил США и ЕС продолжить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что назвал американской и европейской сторонам условия возобновления операции «Источник мира» в Сирии.
Взгляд.ру вчера в 12:17
Технологии

Роскачество дало советы по защите данных при краже смартфона

Роскачество дало рекомендации, как защитить свои персональные данные в случае хищения гаджета.
REGNUM 03:01
Наука

Августовскую вспышку на Юпитере вызвал железокаменный астероид

Расчеты ученых, представленные на Европейском конгрессе планетарных наук (EPSC), показали, что вспышка, которую заметили на Юпитере в августе, была следствием падения на планету железокаменного астероида.
N+1 17 октября в 20:02
Экономика

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
РБК 00:00
Технологии

Создан чехол из «кожи» для управления смартфоном поглаживаниями

Разработчики даже смогли использовать интерфейс в качестве контроллера для игр и средства управления для «умных» часов — там «кожа» заменила ремешок.
Ferra вчера в 13:54
Общество

Россия вошла в тройку стран-лидеров по возможностям управления интернетом

Россия заняла третье место в списке стран, имеющих наибольшие возможности для управления сетевым пространством.
URA.Ru 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное