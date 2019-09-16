с чего всё началось

В каких российских регионах дороже всего обходились жилищно-коммунальные услуги в 2018 году показал опрос. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным исследования, больше всего тратят на ЖКУ жители Камчатского края – 15% от заработка или более 9,7 тыс. рублей в месяц.

Стали известны российские регионы с самыми высокими ценами на ЖКУ

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