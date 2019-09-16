Общество
Газета.RuСтали известны российские регионы с самыми высокими ценами на ЖКУ
В каких российских регионах дороже всего обходились жилищно-коммунальные услуги в 2018 году показал опрос. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным исследования, больше всего тратят на ЖКУ жители Камчатского края – 15% от заработка или более 9,7 тыс. рублей в месяц.
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с чего всё началось
Жители Камчатского края и Магаданской области больше всех в России платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства, говорится в исследовании «РИА Новости».Коммерсантъ06:45
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Автоновости дня 01:49
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
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Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
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Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
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Газета.Ru вчера в 21:49
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Опубликовано фото межзвездной кометы, открытой астрономом из Крыма
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РЕН ТВ 13 сентября в 19:51
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В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Селюк: может, Григоряну дают указания, чтобы он не ставил моих игроков
Футбольный агент Дмитрий Селюк специально для Metaratings.ru прокомментировал отсутствие нападающего «Тамбова» Бенито в заявке на матч с ЦСКА (0:2) якобы из-за опоздания из олимпийской сборной Нигерии.
Metaratings 06:16
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AMD рассказала о своём превосходстве над Intel по соотношению мощности и энергопотребления
Milan будут основаны уже на втором поколении 7-нм технологии AMD и по сравнению с текущим поколением процессоров предоставят не слишком впечатляющую разницу.
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Армия и оружие
Россия развернула полк С-400 в Арктике
На архипелаге Новая Земля в Арктике появился новый зенитный ракетный полк с комплексами С-400.
Ruposters.ru 06:53
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Армия и оружие
National Interest рассказал о подготовке Польши к войне с Россией
Обозреватель издания The National Interest Себастиан Роблин заявил, что в настоящий момент Польша ожидает одобрения Конгрессом США сделки о закупке 32 истребителей F-35A.
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Политика
Опийный мак для обезболивающих начнут производить в РФ в 2021 году
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о запланированном на 2021 год начале производства опийного мака для обезболивающих: сейчас 98% субстанций для обезболивания привозят из-за рубежа.
Политика Сегодня 09:24
Авто
Жители РФ пересаживаются на китайские кроссоверы
Похожие результаты отмечаются и у компании Geely: с января по август нынешнего года в России было реализовано на 252% больше машин, чем за аналогичный период 2018 года, а в прошлом месяце рост продаж составил 134%.
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Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Авто
Toyota представила новые компактвэны Toyota Calya и Daihatsu Sigra
В Индонезии состоялась официальная презентация модернизированных компактвэнов Toyota Calya и Daihatsu Sigra.
Новые автомобили 11:59
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
Онлайн-ритейлер JD.com сообщает, что предзаказы на самую дешевую модель iPhone 11 по состоянию на 13 сентября составили около 500 тыс. единиц, что на 44% меньше, чем бронь на iPhone XR, которая в этот же период равнялась 900 тыс. гаджетов.
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Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе
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Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
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Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
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Смартфоны Samsung Galaxy S и Galaxy Note объединятся в одну линейку
В Сети сообщают, что обе флагманские линейки смартфонов Samsung могут объединиться в одну. Новое поколение будет называться Galaxy One.
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Как сообщает The Washington Post, о возможности «серьёзного военного ответа» говорили в администрации США, но в Пентагоне «призывают к сдержанности» в этом вопросе.
ИА REX 06:00
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 исполнил фигуры высшего пилотажа
Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали консультации о поставках Су-57 и Су-35 Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 показали свои возможности в небе над Стамбулом, передает агентство Anadolu.
Аргументы и Факты вчера в 16:48
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50