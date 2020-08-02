Общество
Lenta.ruОпределены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research». При этом в некоторых российских регионах были исключения из правил.
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с чего всё началось
Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».РБК01:00
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Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
Общество
Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре
Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
Газета.Ru 04:54
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина
Московский "Спартак" официально объявил о переходе нападающего Александра Кокорина.
Российская газета 05:16
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине
Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:54
Общество
Пресс-секретарь арестованного Сергея Фургала уволилась с госслужбы
Пресс-секретарь экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко уходит со своего поста. Об этом она сообщила в Instagram.
Весьма 04:16
Происшествия
На Кубани подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 2 августа 2020, 11:13 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края, сообщили 2 августа в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:13
Общество
Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП
БИЗНЕС Online вчера в 16:54
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Российская газета вчера в 15:57
Общество
Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска увеличилось до 21
Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска превысило 20 человек, сообщает Telegram-канал «Объектив Реалий».
МР7.ру вчера в 10:47
Происшествия
Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля
Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru вчера в 09:16
Здоровье
За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек
На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
Kursk.com 31 июля в 04:43
Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
До 1 октября 2020 года многие российские семьи с детьми смогут получить ориентировочно до 35 000 рублей.
Evo-rus.com 02:17
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Известия вчера в 22:51
Наука
Центр «Сириус» получил грант на исследование коронавируса
Научно-технологический университет (НТУ) "Сириус" в Сочи получил грант на исследование патогенеза COVID-19.
Российская газета 31 июля в 07:43
Политика
Лукашенко поручил «не принимать жесткие меры» против «боевиков ЧВК»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил корректно обращаться с задержанными в республике россиянами, которых Комитет госбезопасности страны считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК вчера в 14:33
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 31 июля в 02:51
Авто
ГАЗ выпустил первые образцы своего нового грузовика «Валдай Next»
ГАЗ выпустил первые образцы своего нового грузовика «Валдай Next», фотографии которых попали в Сеть.
Avtovesti.com 03:31
Автоспорт
Россиянин Смоляр впервые выиграл гонку «Формулы-3»
Российский пилот команды ART Grand Prix Александр Смоляр одержал победу на Гран-при Великобритании в чемпионате «Формулы-3».
Bookmaker-ratings.ru 05:15
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Интернет
Google распространяет собственный аналог Apple AirDrop
Сотрудники Google сообщили, что данное приложение было внедрено на стороне серверов производителя.
Актуальные Новости вчера в 10:31
Общество
В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
Политика
Microsoft приостанавливает переговоры о покупке TikTok из-за Трампа
Корпорация Microsoft приостановила консультации по сделке с китайской компанией ByteDance о покупке американского подразделения социальной сети TikTok.
Известия вчера в 21:05
Футбол
ЦСКА и «Ротор» объявили составы на товарищеский матч
Московский ЦСКА и волгоградский "Ротор" объявили составы на товарищеский матч.
Газета.Ru 04:50
Общество
Попова: в 80 регионах снижается или стабилизируется заболеваемость коронавирусом
Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется в 80 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
ТАСС 06:19
Недвижимость
Девелоперы ушли на каникулы
Участники рынка предупреждают, что проблем со спросом благодаря программе субсидирования ипотечных ставок и снижения доходности по депозитам девелоперы сейчас не испытывают, а значит, будут повышать цены.
Коммерсантъ 06:00