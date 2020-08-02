Общество

Lenta.ruLenta.ruОпределены самые популярные продукты в российских магазинах

За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. Об этом РБК рассказали в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research». При этом в некоторых российских регионах были исключения из правил.
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с чего всё началось

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

Например, в Северо-Западном федеральном округе чаще всего в магазинах сети «Магнит» приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль».
РБК01:00

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Названы самые популярные продукты в российских магазинах

Московский Комсомолец01:40

Названы самые популярные продукты у россиян на карантине

URA.Ru02:57

Названы самые популярные товары в российских магазинах

РИА Новости02:31

Эксперты назвали самые популярные товары в «Пятерочке» и «Магните»

Коммерсантъ01:52

Аналитики назвали самые популярные товары в магазинах России

RT на русском04:00

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

Lenta.ru01:28

Эксперты назвали самые ходовые товары в «Пятерочке» и «Магните»

РБК01:00
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Общество

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Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.
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Общество

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Происшествия

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Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП

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Общество

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Общество

Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска увеличилось до 21

Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска превысило 20 человек, сообщает Telegram-канал «Объектив Реалий».
МР7.ру вчера в 10:47
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Происшествия

Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля

Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru вчера в 09:16
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Здоровье

За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек

На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
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Общество

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

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Происшествия

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В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
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Общество

ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября

До 1 октября 2020 года многие российские семьи с детьми смогут получить ориентировочно до 35 000 рублей.
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Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

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Наука

Центр «Сириус» получил грант на исследование коронавируса

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Российская газета 31 июля в 07:43
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Политика

Лукашенко поручил «не принимать жесткие меры» против «боевиков ЧВК»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил корректно обращаться с задержанными в республике россиянами, которых Комитет госбезопасности страны считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК вчера в 14:33
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Общество

Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили

Lenta.ru 03:49
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Авто

ГАЗ выпустил первые образцы своего нового грузовика «Валдай Next»

ГАЗ выпустил первые образцы своего нового грузовика «Валдай Next», фотографии которых попали в Сеть.
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Автоспорт

Россиянин Смоляр впервые выиграл гонку «Формулы-3»

Российский пилот команды ART Grand Prix Александр Смоляр одержал победу на Гран-при Великобритании в чемпионате «Формулы-3».
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Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
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Интернет

Google распространяет собственный аналог Apple AirDrop

Сотрудники Google сообщили, что данное приложение было внедрено на стороне серверов производителя.
Актуальные Новости вчера в 10:31
Общество

В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
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Политика

Microsoft приостанавливает переговоры о покупке TikTok из-за Трампа

Корпорация Microsoft приостановила консультации по сделке с китайской компанией ByteDance о покупке американского подразделения социальной сети TikTok.
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Футбол

ЦСКА и «Ротор» объявили составы на товарищеский матч

Московский ЦСКА и волгоградский "Ротор" объявили составы на товарищеский матч.
Газета.Ru 04:50
Общество

Попова: в 80 регионах снижается или стабилизируется заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется в 80 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
ТАСС 06:19
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Девелоперы ушли на каникулы

Участники рынка предупреждают, что проблем со спросом благодаря программе субсидирования ипотечных ставок и снижения доходности по депозитам девелоперы сейчас не испытывают, а значит, будут повышать цены.
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