Футбол

RT на русскомRT на русскомОпределились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны. Жеребьёвка проходила в Бухаресте.
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Главный тренер сборной Дании — о матче с Россией на Евро-2020: «Хорошо, что мы играем в Копенгагене, а не в Санкт-Петербурге»

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«Два минуса дают плюс». Российские футболисты узнали, с кем и когда сыграют на Евро

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На игре «молодёжек» «Зенита» и «Спартака» задержали фанатов красно-белых

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Sport24.ruвчера в 13:40

Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Газета.Ru07:06
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
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Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

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Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
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Полиция проводит проверку после того, как капитан хоккейного клуба "Амур" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения на парковке в центре Хабаровска, устанавливается степень тяжести травм, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Хабаровскому краю в воскресенье.
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Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
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Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
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Футбол

Месси принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» в 15-м туре Примеры

В матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на своём поле уступил «Барселоне».
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Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице

Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
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Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
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Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
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В Берлине 49 граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта Шанефельд из-за задержки на паспортном контроле.
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Правшами оказались большинство дельфинов

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Тренер молодежной команды «Реал Сосьедада» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми ему довелось познакомиться за время выступлений за различные клубы и работы в качестве тренера.
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Бывшая жена экс-короля Малайзии заявила об угрозах ее сыну

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