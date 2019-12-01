Футбол
RT на русскомОпределились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны. Жеребьёвка проходила в Бухаресте.
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«Два минуса дают плюс». Российские футболисты узнали, с кем и когда сыграют на Евро
ТАСС Спортвчера в 18:28
Как играют сборные Дании и Финляндии. Разбор соперников сборной России на Евро-2020
Sport24.ruвчера в 13:40
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Футбол
Сергей Семак: «Оздоев не играл опасно»
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Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
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Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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Ани Лорак вернулась на Украину и расплакалась на сцене
Украинская певица Ани Лорак, проживающая в Москве и выступающая на российской сцене, посетила 29 ноября Киев, где приняла участие в съемках новогоднего концерта телеканала "Интер", сообщает Российский Диалог со ссылкой на kp.ua.
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Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
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Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
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Полиция проводит проверку после нападения на хоккеиста «Амура»
Полиция проводит проверку после того, как капитан хоккейного клуба "Амур" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения на парковке в центре Хабаровска, устанавливается степень тяжести травм, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Хабаровскому краю в воскресенье.
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Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
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Каким получился байопик «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
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В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
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В Apple прокомментировали обозначение Крыма российской территорией
Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что компания Apple отреагировала на претензии депутатов и устранила их, обозначив территориальную принадлежность Крыма как российскую, в том числе в приложении "Погода".
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Наука
Найден способ сделать виртуальную реальность неотличимой от настоящей
Учёные из Сколтеха разработали метод, который позволит сделать виртуальную реальность и компьютерную графику более реалистичными.
Футбол
Месси принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» в 15-м туре Примеры
В матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на своём поле уступил «Барселоне».
Политика
Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице
Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Транспорт
Почти полсотни украинцев не смогли вылететь из Берлина
В Берлине 49 граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта Шанефельд из-за задержки на паспортном контроле.
Наука
Правшами оказались большинство дельфинов
В ходе научного исследования американские зоологи выяснили, что большинство дельфинов являются правшами.
Авто
Купе-кроссовер Geely и Volvo засняли «живьем». Плюс фото салона
Как и все другие модели Lynk&Co, кросс-купе построят на платформе CMA, в разработке которой участвовали как инженеры Geely, так и Volvo.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Финансы
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Общество
Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО
Производители и продавцы техники обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России гаджеты.
Спорт
Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае.
Шоу-бизнес
Анна Семенович из-за болезни сделала операцию на груди
Анна Семенович стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица рассказала, что из-за болезни делала операцию на груди.
Футбол
Хаби Алонсо: «Пеп умен, Клопп харизматичен, Жозе читает игры. Но Зидан на другом уровне»
Тренер молодежной команды «Реал Сосьедада» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми ему довелось познакомиться за время выступлений за различные клубы и работы в качестве тренера.