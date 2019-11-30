Футбол
Daily StormСтали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020
В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в Бухаресте.
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«Два минуса дают плюс». Российские футболисты узнали, с кем и когда сыграют на Евро
ТАСС Спортвчера в 18:28
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Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП со скорой помощью на Кузбассе
На трассе Белово — Гурьевск в Кузбассе столкнулись три автомобиля, включая скорую помощь, семь человек пострадали.
Политика
Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины
Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
Армия и оружие
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Экономика
Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых
На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.
Наука
Фронтир нейронаук. Банк ткани мозга обезьян переведен в цифру
Исследователи могут изучить более 10 000 срезов более 185 секционированных образцов, которые уже переведены в цифру.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Футбол
Корейский вратарь исполнил «худший аут в истории»
В социальной сети Twitter действие Сын Гю назвали "худшей ошибкой в истории лиги".
Авто
Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Политика
Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
Футбол
В «Витессе» прокомментировали решение Слуцкого подать в отставку
Технический директор нидерландского футбольного клуба «Витесс» Мохаммед Аллах отреагировал на решение главного тренера команды Леонида Слуцкого подать в отставку.
Футбол
Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»
В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Здоровье
Почему нельзя носить тесные джинсы и насколько вредными могут быть обычные вещи для женского здоровья? – Интервью с уфимским детским гинекологом
Главный внештатный специалист акушер-гинеколог детского и юношеского возрастов Министерства здравоохранения РБ Софья Муслимова отмечает, что вопрос с кадрами до сих пор существует, специалистов в республике мало.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Футбол
Артем Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие выигрывают»
Одни лают и хрюкают, другие выигрывают.
Наука
Зафиксировано гигантское цунами высотой 100 метров
По итогам научной работы выяснилось, что извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к цунами высотой до 100 метров, передает ТАСС.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Космос
Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие
Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.