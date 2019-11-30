Футбол

Daily StormDaily StormСтали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020

В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в Бухаресте.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Главный тренер сборной Дании — о матче с Россией на Евро-2020: «Хорошо, что мы играем в Копенгагене, а не в Санкт-Петербурге»

Матч ТВ07:08

На игре «молодёжек» «Зенита» и «Спартака» задержали фанатов красно-белых

Чемпионатвчера в 16:30

«Два минуса дают плюс». Российские футболисты узнали, с кем и когда сыграют на Евро

ТАСС Спортвчера в 18:28

Определился последний соперник сборной России в группе на Евро-2020

78.ruвчера в 13:00

«Бельгия — фаворит. А Россию отстранят за допинг». Что говорят за рубежом о жеребьевке Евро-2020

Sport24.ruвчера в 16:18

Россия примет Бельгию в 1-м туре Евро, Финляндию – во 2-м и сыграет в гостях с Данией в 3-м

Sports.ruвчера в 13:00

Россия сыграет с Финляндией, Бельгией и Данией в группе Евро-2020

Реальное времявчера в 13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Российская газета 16:16
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° 03:09
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП со скорой помощью на Кузбассе

На трассе Белово — Гурьевск в Кузбассе столкнулись три автомобиля, включая скорую помощь, семь человек пострадали.
RT на русском 23:20
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Известия 18:30
Политика

Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
РИА Новости вчера в 19:11
Армия и оружие

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
РИА Новости 19:37
Происшествия

Родственники погибших в ДТП в Забайкалье получат деньги на похороны

Lenta.ru 19:55
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Известия 15:22
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru 16:43
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус вчера в 08:37
Экономика

Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых

На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.
Известия 11:36
Наука

Фронтир нейронаук. Банк ткани мозга обезьян переведен в цифру

Исследователи могут изучить более 10 000 срезов более 185 секционированных образцов, которые уже переведены в цифру.
Индикатор вчера в 15:08
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM 29 ноября в 05:14
Футбол

Корейский вратарь исполнил «худший аут в истории»

В социальной сети Twitter действие Сын Гю назвали "худшей ошибкой в истории лиги".
РИА Новости 09:40
Общество

Путин и Си запустят газопровод «Сила Сибири» в режиме телемоста

REGNUM 22:52
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Политика

Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
Аргументы недели 06:08
Футбол

В «Витессе» прокомментировали решение Слуцкого подать в отставку

Технический директор нидерландского футбольного клуба «Витесс» Мохаммед Аллах отреагировал на решение главного тренера команды Леонида Слуцкого подать в отставку.
iReactor вчера в 03:27
Футбол

Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 14:01
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»

В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Вести.Ru 17:33
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru 12:51
Здоровье

Почему нельзя носить тесные джинсы и насколько вредными могут быть обычные вещи для женского здоровья? – Интервью с уфимским детским гинекологом

Главный внештатный специалист акушер-гинеколог детского и юношеского возрастов Министерства здравоохранения РБ Софья Муслимова отмечает, что вопрос с кадрами до сих пор существует, специалистов в республике мало.
UfacityNews.ru 19:32
Общество

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:14
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Футбол

Артем Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие выигрывают»

Одни лают и хрюкают, другие выигрывают.
Sportbox.RU 13:49
Наука

Зафиксировано гигантское цунами высотой 100 метров

По итогам научной работы выяснилось, что извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к цунами высотой до 100 метров, передает ТАСС.
Южный Федеральный вчера в 00:46
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Космос

Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие

Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Популярная механика 29 ноября в 19:01
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное