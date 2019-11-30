Футбол

РИА НовостиРИА НовостиОпределились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Сборная России по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года встретится с командой Финляндии, матч пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в ходе жеребьевки в Бухаресте.
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Главный тренер сборной Дании — о матче с Россией на Евро-2020: «Хорошо, что мы играем в Копенгагене, а не в Санкт-Петербурге»

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Как играют сборные Дании и Финляндии. Разбор соперников сборной России на Евро-2020

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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
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Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.
Известия Мордовии вчера в 09:37
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