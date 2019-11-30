Сборная России по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года встретится с командой Финляндии, матч пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в ходе жеребьевки в Бухаресте.

Определились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

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