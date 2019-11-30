Футбол
РИА НовостиОпределились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Сборная России по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года встретится с командой Финляндии, матч пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в ходе жеребьевки в Бухаресте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Как играют сборные Дании и Финляндии. Разбор соперников сборной России на Евро-2020
Sport24.ruвчера в 13:40
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Политика
Соратник Порошенко назвал СНБО Украины посмешищем с клоунами
Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос сравнил СНБО со сборищем клоунов, ставших посмешищем.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Происшествия
В Забайкальском крае в ДТП погибли 19 человек
В Забайкальском крае в ДТП погибли 19 человек При падении с моста пассажирского автобуса в Забайкальском крае погибли 19 человек, еще 22 — получили травмы.
Политика
Германия: США готовит «санкционный трюк» по «Северному потоку — 2»
Как сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате, США способны остановить строительство «Северного потока — 2». Для этого американская сторона готовит новогодний «санкционный трюк».
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Общество
Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс
В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Авто
Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
Здоровье
Сомнолог рассказал, как высыпаться при сменном графике
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Хоккей
Кормье, Азеведо и Петров не сыграют с московским «Динамо»
Нападающие «Ак Барса» Патрис Кормье, Джастин Азеведо, Кирилл Петров и Михаил Фисенко пропустят сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом же раунде
Бой проходил 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Емельяненко выиграл в первом раунде техническим нокаутом.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что сделала пластику груди
Как оказалось, Семенович, действительно делала пластическую операция, но только не для увеличения груди, а для её уменьшения.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Футбол
«Реал» был заинтересован в приглашении Моуринью
The Sun добавляет, что в услугах 56-летнего тренера были заинтересованы такие клубы, как дортмундская Боруссия, Милан, Лион и китайский Гуанчжоу Эвергранд, предлагавший португальцу около 40 миллионов фунтов стерлингов за один сезон.
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Игры
Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade
Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
Происшествия
В Карачаево-Черкесии полиция задержала устроившего стрельбу в кафе
Футбол
Состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020
На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не могли оказаться сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Хоккей
Российский хоккеист был уволен из команды из-за роскошной жены-канадки
23-летнего Никиту Щербака уволили из хоккейного клуба «Авангард». Поводом для этого стала его соблазнительная жена Лорен.
Политика
Националисты пригрозили Зеленскому новым Майданом
Националисты уверяют, что акция будет носить «информационно-просветительский характер».
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Общество
Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима
Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.