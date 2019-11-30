Футбол

Daily StormDaily StormСтали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020

В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в Бухаресте.
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Жеребьевка группового этапа поместила сборную России в обычную группу

Коммерсантъвчера в 17:35

«Если в глазах двоится, это Миранчуки». Что пишут о сборной перед ЧЕ?

РИА Новостивчера в 05:59

Как играют сборные Дании и Финляндии. Разбор соперников сборной России на Евро-2020

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На игре «молодёжек» «Зенита» и «Спартака» задержали фанатов красно-белых

Чемпионат30 ноября в 16:30

Германия, Португалия и Франция в одной группе! Нам досталась Финляндия. Итоги жеребьевки Евро-2020

Матч ТВ30 ноября в 11:57

УЕФА выбрал время начало матчей сборной России на Евро-2020

Советский спорт30 ноября в 17:11

Стало известно время начала матчей сборной России на Евро-2020

ТАСС Спорт30 ноября в 15:17
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Поезда на МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами

Москва 24 00:44
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В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android

По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
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В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:55
Происшествия

Автобус упал с моста в Забайкалье, есть погибшие

19 человек погибли, 22 пассажира получили травмы, 3 из них находятся в тяжёлом состоянии. Всего в автобусе ехало 44 человека.
Ореанда-Новости вчера в 08:47
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru 30 ноября в 16:08
Футбол

Сотни болельщиков «Спартака» задержали в Петербурге

Петербургская полиция задержала около 150−200 болельщиков московского клуба «Спартак» накануне, 30 ноября.
МР7.ру вчера в 06:29
Общество

На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок

ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
ТАСС вчера в 23:29
Армия и оружие

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Экономика

Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
РБК вчера в 23:00
Политика

Украина сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Рамблер 29 ноября в 01:02
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК вчера в 08:14
Политика

В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России

Позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Lenta.ru вчера в 13:58
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Вести.Ru вчера в 21:48
Хоккей

Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»

Вести.Ru 30 ноября в 22:03
Экономика

Российский фондовый рынок открылся в «красной зоне»

Торги на российском рынке акций стартовали в пятницу снижением основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,02% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2927,27 пункта.
Росбалт 29 ноября в 02:43
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru вчера в 13:46
Общество

«Известия»: Минюст хочет ужесточить санкции за задержку зарплат

Минюст РФ считает необходимым ужесточение санкций против работодателей, не выплативших заработную плату в срок.
ТАСС вчера в 18:13
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала снимки с сыном Платоном на Мальдивах

В своем микроблоге Instagram журналистка Ксения Собчак показала поклонникам снимки, сделанные с 3-летним сыном Платоном на Мальдивах.
OAnews вчера в 17:11
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия вчера в 06:22
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Футбол

Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят

RT на русском вчера в 13:45
Футбол

Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).
Чемпионат вчера в 11:59
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