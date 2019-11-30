Футбол
Daily StormСтали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020
В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в Бухаресте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Как играют сборные Дании и Финляндии. Разбор соперников сборной России на Евро-2020
Sport24.ru30 ноября в 13:40
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:56, Ашберн
Транспорт
Поезда на МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами
Гаджеты
В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android
По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
Происшествия
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
Происшествия
Автобус упал с моста в Забайкалье, есть погибшие
19 человек погибли, 22 пассажира получили травмы, 3 из них находятся в тяжёлом состоянии. Всего в автобусе ехало 44 человека.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Футбол
Сотни болельщиков «Спартака» задержали в Петербурге
Петербургская полиция задержала около 150−200 болельщиков московского клуба «Спартак» накануне, 30 ноября.
Общество
На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок
ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Общество
Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Экономика
Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты
Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
Политика
Украина сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Политика
В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России
Позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Общество
«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа
Хоккей
Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»
Экономика
Российский фондовый рынок открылся в «красной зоне»
Торги на российском рынке акций стартовали в пятницу снижением основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,02% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2927,27 пункта.
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Общество
«Известия»: Минюст хочет ужесточить санкции за задержку зарплат
Минюст РФ считает необходимым ужесточение санкций против работодателей, не выплативших заработную плату в срок.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала снимки с сыном Платоном на Мальдивах
В своем микроблоге Instagram журналистка Ксения Собчак показала поклонникам снимки, сделанные с 3-летним сыном Платоном на Мальдивах.
Политика
В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Футбол
Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят
Футбол
Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).