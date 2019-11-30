Футбол
Экономика сегодняСтали известны соперники сборной России на Евро-2020
Стали известны результаты жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая прошла в Бухаресте. Сборная России сыграет свой первый матч с командой Бельгии. Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня.
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«Два минуса дают плюс». Российские футболисты узнали, с кем и когда сыграют на Евро
ТАСС Спортвчера в 18:28
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
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Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
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Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
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Sony PlayStation 5 появится в другом дизайне, уверены эксперты, хотя некоторые элементы могут остаться.
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Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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Новая волна роста Bitcoin и российские запреты. Главные события недели
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Один из лидеров талибов убит в Афганистане
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Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
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