Футбол

Газета.RuГазета.RuСтали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия. Таким образом, подопечным Станислава Черчесова удалось избежать встречи с более опасной командой Уэльса во главе с Гаретом Бэйлом.
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Павел Колобков
На мой взгляд, принципиально эта жеребьевка мало что решила – и то, что последним соперником стала сборная Финляндии, значит лишь то, что эту команду нужно обыгрывать. Надо отбираться и идти дальше. Тем более, что этот матч, как и встреча с командой Бельгии, пройдет в Санкт-Петербурге.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикSports.ru 13:17

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