Футбол
Газета.RuСтали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия. Таким образом, подопечным Станислава Черчесова удалось избежать встречи с более опасной командой Уэльса во главе с Гаретом Бэйлом.
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Тренер сборной Финляндии: «Мы можем бросить вызов любому сопернику по группе Евро-2020»
Sportbox.RUвчера в 15:13
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