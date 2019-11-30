Футбол

Газета.RuГазета.RuСтали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия. Таким образом, подопечным Станислава Черчесова удалось избежать встречи с более опасной командой Уэльса во главе с Гаретом Бэйлом.
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