Футбол

Daily StormDaily StormСтали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020

В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в Бухаресте.
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«Если в глазах двоится, это Миранчуки». Что пишут о сборной перед ЧЕ?

РИА Новостивчера в 05:59

Тренер сборной Финляндии: «Мы можем бросить вызов любому сопернику по группе Евро-2020»

Sportbox.RU30 ноября в 15:13

Тренер сборной Финляндии: «Мы можем бросить вызов любому сопернику по группе Евро-2020»

Матч ТВ30 ноября в 15:13

Тренер сборной Финляндии остался доволен жеребьевкой Евро-2020

Bookmaker-ratings.ru30 ноября в 17:31

Число заявок на билеты на игры ЧЕ в Петербурге превысило количество мест

Известия30 ноября в 14:54

На игре «молодёжек» «Зенита» и «Спартака» задержали фанатов красно-белых

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Как играют сборные Дании и Финляндии. Разбор соперников сборной России на Евро-2020

Sport24.ru30 ноября в 13:40
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Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

Телеканал 360° вчера в 03:09
Общество

Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту

Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод, по которому топливо с месторождений Восточной Сибири пойдет на внутренний рынок и на экспорт в Китай.
Вести.Ru 02:17
Политика

Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая

Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
Газета.Ru 01:50
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rigths Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:09
Единоборства

Боксерские перчатки Кокляева пропали после боя с Емельяненко

Газета.Ru вчера в 17:47
Политика

Саакашвили назвал ошибкой свое бегство из Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что считает ошибочным свое решение покинуть родину в 2013 году.
ФАН вчера в 17:30
Общество

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.
РБК 00:00
Здоровье

Врачи разоблачили дорогие и бесполезные лекарства от гриппа и ОРВИ

Российские врачи разоблачили самые распространенные и при этом дорогие и совсем бесполезные лекарства от гриппа и ОРВИ.
Ugpressa.ru 00:34
Общество

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Известия вчера в 18:41
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика

Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии

«Ведомости» ознакомились с копией заключения государственно-правового управления президента (ГПУ) на законопроект «О виноградарстве и виноделии».
Ведомости вчера в 16:24
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия вчера в 06:22
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Происшествия

Трое подростков утонули в Брянской области

Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
REGNUM 01:15
Футбол

Мельгарехо и Ананидзе повздорили в концовке матча с «Зенитом»

Чемпионат вчера в 13:09
Общество

«Энергомаш» поставит первый двигатель для ракеты «Союз-5» в 2022 году

Аргументы и Факты 02:16
Происшествия

В Саратове собака напала на женщину с ребенком

Взгляд-инфо вчера в 23:00
Футбол

Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетико»

Гол Лионеля Месси принес победу "Барселоне" в матче 15-го тура чемпионата Испании над мадридским "Атлетико" - 1:0.
Российская газета вчера в 23:13
Баскетбол

«Даллас» прервал десятиматчевую победную серию «Лейкерс»

Матч ТВ 00:21
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Происшествия

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

Есть претензии и к оценке количества пострадавших: АОДКБ предлагает исключить из списка троих детей, у которых ВГС диагностирован «сразу же при первом поступлении в гематологическое отделение», одного ребенка, случай которого «не может быть связан с госпитализацией», а также восьмерых пациентов, у которых ВГС был выявлен через несколько лет после госпитализации.
Коммерсантъ вчера в 17:35
Экономика

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре рухнул до минимума с мая 2009 года

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2019 года рухнул до 45,6 пункта с 47,2 пункта в октябре, оказавшись на минимуме с мая 2009 года, согласно исследованию IHS Markit.
Интерфакс 01:19
Экономика

Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых

На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.
Известия вчера в 11:36
Общество

Вильфанд пообещал россиянам «пятнистые» осадки в декабре

В декабре Россию ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки. Об этом рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 23:59
Кино

Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
РИА Новости 01:59
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Космос

Роскосмос показал фото финальной сборки ракет «Союз-2»

Роскосмос опубликовал фотографии финального этапа сборки ракет «Союз-2» в ракетно-космическом центре «Прогресс».
ФАН 30 ноября в 08:19
Здоровье

Москвичам напомнили о диспансеризации

Москвичам напомнили о важности регулярных медицинских обследований и болезнях, которые выявляют во время диспансеризации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:50
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