Футбол
Daily StormСтали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020
В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в Бухаресте.
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Тренер сборной Финляндии: «Мы можем бросить вызов любому сопернику по группе Евро-2020»
Sportbox.RU30 ноября в 15:13
Тренер сборной Финляндии: «Мы можем бросить вызов любому сопернику по группе Евро-2020»
Матч ТВ30 ноября в 15:13
Как играют сборные Дании и Финляндии. Разбор соперников сборной России на Евро-2020
Sport24.ru30 ноября в 13:40
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С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
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Роспотребнадзор подхватил гепатит С
Есть претензии и к оценке количества пострадавших: АОДКБ предлагает исключить из списка троих детей, у которых ВГС диагностирован «сразу же при первом поступлении в гематологическое отделение», одного ребенка, случай которого «не может быть связан с госпитализацией», а также восьмерых пациентов, у которых ВГС был выявлен через несколько лет после госпитализации.
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