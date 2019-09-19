«Краснодар» определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Базеля».

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Базелем»

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