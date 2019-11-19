Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020. Соперником команды России по группе В будет сборная Бельгии. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.
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Евро в 12 странах – эксперимент УЕФА из-за экономического кризиса. Больше такое не планируется

Sports.ru20 ноября в 14:48

«Мним себя бразильцами Скандинавии, а тренер сделал нас Италией». Датчане о Евро и встрече с Россией

Sport24.ru20 ноября в 13:05

Определился один соперник сборной России в группе на Евро-2020

Все про Спорт ру19 ноября в 04:17

УЕФА сформировала корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020

Советский спорт20 ноября в 08:49

Дата, время, участники, условия. Вся информация о жеребьевке финального турнира Евро-2020

Спорт-Экспресс20 ноября в 09:40

Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

Чемпионат20 ноября в 01:00

УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией

Sport.ru20 ноября в 09:14
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Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru вчера в 09:57
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Происшествия

Нарколаборатория ликвидирована в Ленинградской области

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов сбыта запрещенных веществ, сообщила Волк.
Интерфакс - Россия 02:18
Здоровье

Домашний пес помог обнаружить раковую опухоль в животе у хозяйки

Ридус 00:48
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Транспорт

Путин и Собянин проехали по первому маршруту наземного метро Москвы

На Белорусском вокзале в Москве состоялась церемония запуска движения поездов по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский».
Росбалт вчера в 06:37
Космос

Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний

В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Pravda.Ru вчера в 04:15
Кино

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

РБК вчера в 23:34
Экономика

«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций

Через месяц две дочерние компании, зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, продали их часть, а именно 2,93% акций, по 200,5 рубля за штуку.
РИА Новости 01:32
Общество

Кирилл Руки-Базуки показал результат операции

Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Bimru.ru вчера в 04:07
Общество

Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал новые правила чушью. Президент призвал вводить с умом такие изменения.
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия

Банкиры из дела Черкалина рассказали о связи с ФСБ и «Дартом Вейдером»

В разговоре с РБК предприниматели пояснили, как их дело связано с громким делом бывших сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ (это управление курирует кредитно-финансовую систему) Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
РБК 00:00
Общество

Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле

Многолюдно накануне было в Екатеринском зале Кремля, где президент вручал высшие госнаграды.
Пятый канал вчера в 23:52
Экономика

Сбербанк обжаловал в Верховном суде отмену валютных сделок с «Сухим» на 13,5 млрд рублей

Одно из условий сделок – при росте курса доллара выше 40,25 рубля "Сухой" обязывался продать Сбербанку валюты по курсу 28,30 рубля на общую сумму 248,4 миллиона долларов ("сумма валюты на покупку").
ПРАЙМ 00:01
Происшествия

Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 01:43
Общество

Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась

Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Похвистнево-Информ вчера в 20:18
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Известия 00:58
ЖКХ

16 тысяч жителей Курска остались без горячей воды и отопления

Газета.Ru 00:55
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК вчера в 15:03
Здоровье

В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов

В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
TLT.ru - Новости Тольятти 19 ноября в 09:51
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru 20 ноября в 16:00
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
РБК вчера в 22:00
Политика

Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах

Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Фигурное катание

В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
Кривое-зеркало.ру вчера в 17:40
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Происшествия

Два пилота ВВС США погибли в ходе учебного полета в Оклахоме

Известия вчера в 15:45
Происшествия

Горящий Boeing в небе над Лос-Анджелесом попал на видео

Телеканал 360° вчера в 21:59
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продадут 23,7% «Детского мира»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продадут 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
Rambler News Service 02:19
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