Футбол
ЧемпионатСтали известны составы корзин для жеребьёвки Евро-2020
По итогам отборочного цикла Евро-2020 стали известны 20 участников финальной стадии турнира, которая пройдёт следующим летом. Вместе с этим были сформированы и корзины, которые будут использованы в жеребьёвке группового этапа турнира.
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Определены 20 из 24 участников Евро-2020. Еще 16 сборных сыграют в стыках Лиги наций
Спорт-Экспрессвчера в 17:22
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Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью
Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
Футбол
Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
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Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий
Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
Наука
Суп может помочь справиться с малярией
Британские ученые обнаружили, что есть супы, мешающие бесполому размножению возбудителя малярии, и тем самым останавливающие инфекцию.
Происшествия
На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета
Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет. О пропаже девочки стало известно 18 ноября.
Политика
Премьер Украины обсудил «Северный поток-2» с главой МИД Германии
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом вопросы энергетической безопасности Евросоюза и двустороннего экономического сотрудничества.
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Источником ракетной атаки на Дамаск оказался Израиль
Происшествия
При массовом ДТП с грузовиком в Волгограде пострадал один человек
В результате аварии было снесено более десятка автомобилей, пострадал один человек.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Происшествия
Адвокат Соколова всерьез не рассчитывает на «лунную» версию
Шоу-бизнес
Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
Общество
Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ
Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
Общество
Ростуризм выделил средства на доработку туристического бренда России
Ростуризм подвел итоги конкурса на разработку туристического бренда России, следует из материалов единой информационной системы в сфере госзакупок.
Финансы
TCS Group увеличила чистую прибыль в 3 квартале на 34%
Чистая прибыль TCS Group Holding по МСФО в 3 квартале 2019 года выросла на 34% - до 9,7 млрд рублей по сравнению с 7,3 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период 2018 года.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой избавляется от татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой – Денис Шальных обладает пугающей внешностью из-за обилия татуировок на лице и теле.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Происшествия
Посадившим в поле A321 пилотам вручат звёзды Героев России в Кремле
Пилоты самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые сумели успешно совершить аварийную посадку на кукурузном поле неподалёку от аэропорта Жуковский, будут награждены звёздами Героев России 21 ноября в Кремле.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Футбол
Худшая команда РПЛ уволила главного тренера
Главный тренер команды Александр Точилин отправлен в отставку.
Экономика
Показатели нацпроекта по жилью в России могут заморозить на три года
Объёмы жилищного строительства, ранее заявленные в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», на 2019−2021 годы могут быть сокращены и заморожены на уровне 75,7 млн кв. м. Именно такой объём был построен по итогам 2018 года.
Кино
Четвертый «Стартрек» поставит создатель сериала «Фарго»
Теннис
Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Общество
В России согласована схема продажи красивых госномеров
ЖКХ
Жители 26 домов в Барнауле остались без отопления в мороз из-за аварии
Около 2,5 тысячи жителей Барнаула остались без тепла из-за коммунальной аварии.
Общество
Госдума продлила заморозку военных пенсий
В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.