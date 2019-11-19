Футбол

ЧемпионатЧемпионатСтали известны составы корзин для жеребьёвки Евро-2020

По итогам отборочного цикла Евро-2020 стали известны 20 участников финальной стадии турнира, которая пройдёт следующим летом. Вместе с этим были сформированы и корзины, по которым будет проходить жеребьёвка группового этапа.
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