Политика
ПрофильСтали известны сроки снятия ограничений в российских регионах
Снять ограничения из-за пандемии коронавируса большинство российских регионов смогут в начале июня.
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Стало известно, когда в России смогут перейти к третьему этапу снятия ограничений
Комсомольская правда09:54
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Общество
Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела
Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора.
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Политика
МИД России опубликовал заявление по выходу США из ДОН
МИД России в пятницу, 22 мая, опубликовал официальное заявление в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
Известия 10:10
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Пассажирский лайнер потерпел крушение в Пакистане
Пассажирский лайнер, следовавший из города Лахор в Карачи, разбился в Пакистане.
Наша версия 07:16
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Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России
По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:48
Общество
Власти Москвы обозначили срок действия подмосковных пропусков
Ранее "РГ" писала, что с 27 мая подмосковными пропусками нельзя будет воспользоваться в столице.
Российская газета 11:23
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Общество
Губернатор Петербурга объяснил продление ограничений по коронавирусу
Как сообщает пресс-служба администрации города, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию пандемии он отметил, что тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет.
Российская газета 10:36
Музыка
Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube
Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса.
Ревизор.ру 08:26
Общество
Россиянам могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Как стало известно СМИ, в рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается разрешить до конца 2020 года выходить на досрочную пенсию гражданам, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых.
Наша версия 20 мая в 03:40
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты госпитализирован с травмами головы
На днях в одну из столичных клиник с травмами лица и головы попал бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов.
Городовой вчера в 06:56
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
Экономика
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в четверг
Аналитики отмечают, инвесторы проявляют осторожность на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем.
Финмаркет вчера в 10:33
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
Политика
Посол РФ в США оценил важность Договора по открытому небу
Договор по открытому небу соответствует интересам безопасности Соединенных Штатов, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Политическая Экспертиза 11:05
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Здоровье
В Липецкой области скончался больной коронавирусом врач
В Липецкой области умер врач с подтверждённым COVID-19. По данным оперативного штаба, скончался участковый терапевт Грязинской ЦРБ.
Kursk.com 07:26
Общество
Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня
В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
REGNUM 10:05
Спорт
Клишина показала новое горячее фото в купальнике
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото в купальнике.
РИА Новости 11:24
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Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Технологии
Родной для Microsoft браузер Edge засветился на Linux
Тизер грядущего интернет браузера Microsoft Edge для Linux, который, как ожидается, появится в будущем, компания продемонстрировала на конференции разработчиков Build, 20 мая сообщает ИА Красная Весна.
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Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Эксперт пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:59