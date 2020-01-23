Политика
Деловое.ТВСтали известны сроки введения единой валюты России и Белоруссии
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что валюту введут не раньше 2030 года. Стали известны сроки введения единой валюты России и Белоруссии.
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с чего всё началось
Единая валюта в России и Белоруссии может быть введена не ранее 2030 года, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.РИА Новостивчера в 19:12
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Агент Кокорина опроверг заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга
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Центральный банк России хочет дифференцировать надбавку к нормативу достаточности капитала за системную значимость в зависимости от размера банка и его влияния на финансовую систему, говорится в докладе регулятора об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию.
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Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
Происшествия
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Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону
Происшествия
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Хачанов обыграл Имера и вышел в третий круг Australian Open
Россиянин Карен Хачанов оформил выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
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В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
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Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Политика
Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в «Собиборе»
РИА Новости / Сергей Гунеев Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил орден Мужества Нице Шахам, которая приходится внучатой племянницей герою восстания пленников в лагере смерти "Собибор" Леону Фельдгендлеру.
Хоккей
Прохоркин: Никто в «Кингз» не говорил о Ковальчуке ни одного плохого слова
«Никто в «Кингз» не говорил о Ковальчуке ни одного плохого слова – и когда он был в команде, и когда ушел», — отметил Прохоркин, добавив, что уважение в раздевалке к Ковальчуку было всегда, и от молодежи, и от ветеранов команды.
Происшествия
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Многодетная мать из Пермского края подозревается в убийстве двух малолетних детей.
Технологии
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
Как оказалось, последнее обновление Windows 7 удаляет обои с рабочего стола и заменяет их на черный фон.
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Следствие по делу об убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара завершено
В Нарьян-Маре на территории Ненецкого автономного округа завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве мальчика в одном из городских детских садов.
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Виновник ДТП на Малышева провел три дня в карцере
Виновник ДТП на Малышева провел три дня в карцере Владимир Васильев поплатился за нарушение внутреннего распорядка.
Транспорт
В Петербурге готовятся к строительству четырех новых станций метро
В 2020 году начнется процедура объявления конкурса на строительство нескольких новых участков линий Петербургского метрополитена.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Культура
Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci
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В сеть попало видео с дракой из программы «Ревизорро» в Костроме
Полицейские нарушений в работе ведущей, судя по кадрам, не нашли. Кто-то из съемочной группы попросил позвать владельца заведения.
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Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Футбол
ФК «Ростов» заявил Павла Мамаева в РПЛ
Полузащитник "Ростова" 31-летний Павел Мамаев официально внесен в заявку клуба на сезон-2019/20.