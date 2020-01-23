Единая валюта в России и Белоруссии может быть введена не ранее 2030 года, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

с чего всё началось

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что валюту введут не раньше 2030 года. Стали известны сроки введения единой валюты России и Белоруссии.

Футбол Агент Кокорина опроверг заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга на тему перехода игрока в сочинский клуб.У нас абсолютно понятная история – Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит.

Финансы ЦБ РФ хочет дифференцировать надбавку за системную значимость банка Центральный банк России хочет дифференцировать надбавку к нормативу достаточности капитала за системную значимость в зависимости от размера банка и его влияния на финансовую систему, говорится в докладе регулятора об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.

Общество На улицы Екатеринбурга вышли слоны Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.

Политика Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.

Технологии В WhatsApp появилась тёмная тема Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.

Политика Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в «Собиборе» РИА Новости / Сергей Гунеев Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил орден Мужества Нице Шахам, которая приходится внучатой племянницей герою восстания пленников в лагере смерти "Собибор" Леону Фельдгендлеру.

Хоккей Прохоркин: Никто в «Кингз» не говорил о Ковальчуке ни одного плохого слова «Никто в «Кингз» не говорил о Ковальчуке ни одного плохого слова – и когда он был в команде, и когда ушел», — отметил Прохоркин, добавив, что уважение в раздевалке к Ковальчуку было всегда, и от молодежи, и от ветеранов команды.