Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа "Мистраль", заложат в Керчи в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей". Они смогут нести на борту от 12 до 16 вертолетов.

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