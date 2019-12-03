Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа "Мистраль", заложат в Керчи в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей". Они смогут нести на борту от 12 до 16 вертолетов.

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