Политика

Российская газетаРоссийская газетаСтали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей". Они смогут нести на борту от 12 до 16 вертолетов.
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с чего всё началось

Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских «Мистралей»

Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа "Мистраль", заложат в Керчи в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Названы сроки закладки российских «Мистралей»

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Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

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Life.ruвчера в 20:21

Стали известны сроки закладки российских «Мистралей»

News.ruвчера в 20:20

Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских «Мистралей»

РИА Новостивчера в 19:14
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