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Газета.RuОпределены сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Компания Nord Stream 2 сообщила о скором завершении возведения российского газопровода "Северный поток-2", рассказали РИА "Новости" в пресс-службе. Предполагается, что все работы по строительству будут окончательно прекращены через несколько месяцев, но компания не хочет спекулировать о сроках.
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Оператор «Северного потока-2» планирует завершить проект в течение нескольких месяцев
Комсомольская правда11:17
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
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