Политика

Газета.RuГазета.RuОпределены сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Компания Nord Stream 2 сообщила о скором завершении возведения российского газопровода "Северный поток-2", рассказали РИА "Новости" в пресс-службе. Предполагается, что все работы по строительству будут окончательно прекращены через несколько месяцев, но компания не хочет спекулировать о сроках.
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