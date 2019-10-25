Футбол
MetaratingsТрабзонспор — Краснодар 0:2
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Шенол Гюнеш»
|29′
Кристоффер Ольссон
|31′
Урош Спайич
|49′
Маркус Берг
Жоау Перейра
|49′
Хосе Соса
|54′
|62′
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
|63′
Кристиан Рамирес
Кямиль Чёрекчи
Доган Эрдоган
|68′
|70′
Маркус Берг
Ари
Абдулкадир Пармак
Донис Авдияй
|72′
|75′
Руслан Камболов
Йон Фьолусон
Иванилду Фернандеш
|78′
Гастон Кампи
Ахмет Джанбаз
|83′
|90′+2′
Тонни Вильена
Трабзонспор
Расстановка 4‑3‑3
1
Чакыр
47
Перейра
14
Фернандеш
38
Джанбаз
77
Новак
21
Эрдоган
8
Соса
7
Авдияй
20
Сари
11
Сёрлот
9
Нвакаэме
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
14
Ольссон
3
Фьолусон
52
Вильена
93
Сулейманов
9
Ари
99
Фернандеш
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
«Краснодар» набрал три очка и обошёл турецкий клуб, расположившись на третьей строчке группы C. В активе «Трабзонспора» одно набранное очко после трёх сыгранных матчей.
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