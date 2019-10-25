«Краснодар» набрал три очка и обошёл турецкий клуб, расположившись на третьей строчке группы C. В активе «Трабзонспора» одно набранное очко после трёх сыгранных матчей.

Общество Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.

Происшествия Baza: открывший огонь срочник прослужил в части 4 месяца Военнослужащий, убивший восемь сослуживцев, отбывал в части срочную службу всего четыре месяца, пишет Baza, не раскрывая источников.

Энергетика Замглавы «Газпром нефти» Андрей Патрушев покидает компанию Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" и генеральный директор "Газпром нефть шельф" Андрей Патрушев покидает компанию.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Авто Когда менять приводной ремень на автомобиле? Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Политика Путин не планирует встречу с Бутиной Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву.

Шоу-бизнес Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Происшествия В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артем.

Общество Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.

Космос Астрономы обнаружили за Юпитером «колыбель комет» Астероиды, напротив, при приближении к Солнцу не подают практически никаких сигналов астрономам, поэтому обнаруживать их крайне трудно.

Армия и оружие В Польше испугались повторить судьбу курдов Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.

Происшествия Полицейские задержали подозреваемого в хищении данных клиентов банков Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких российских банков, в том числе Сбербанка.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5% Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Появились фотографии похудевшей Адель Похудевшая певица Адель попала в объективы фотоаппаратов на вечеринке, посвященной дню рождению рэпера Дрейка, сообщает Daily Mail.

Политика В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.

Общество Минтруд назвал возраст рождения первого ребенка в России Россияне рожают первенца в среднем в 25,9 лет, что почти на год позже в сравнении со статистикой 2011 года, сообщил замглавы Минтруда Алексей Вовченко на заседании президиума Совета законодателей России.

Общество «Северный поток-2» без учета датского участка построен Одна из заявок уже рассмотрена, а вторая находится в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Армия и оружие Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Общество Forbes назвал богатейших женщин России Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.

Происшествия В ДТП в Саратове погибли два человека Две женщины погибли после ДТП в Саратове, которое произошло вечером 24 октября, также в аварии пострадала еще одна женщина-водитель, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.