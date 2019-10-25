Футбол

MetaratingsMetaratingsТрабзонспор — Краснодар 0:2

Трабзонспор — Краснодар
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Шенол Гюнеш»
29′
Кристоффер Ольссон
31′
Урош Спайич
49′
Маркус Берг
Жоау Перейра
49′
Хосе Соса
54′
62′
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
63′
Кристиан Рамирес
Кямиль Чёрекчи
Доган Эрдоган
68′
70′
Маркус Берг
Ари
Абдулкадир Пармак
Донис Авдияй
72′
75′
Руслан Камболов
Йон Фьолусон
Иванилду Фернандеш
78′
Гастон Кампи
Ахмет Джанбаз
83′
90′+2′
Тонни Вильена
«Краснодар» набрал три очка и обошёл турецкий клуб, расположившись на третьей строчке группы C. В активе «Трабзонспора» одно набранное очко после трёх сыгранных матчей.
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