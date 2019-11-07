Футбол

МК-СпортМК-Спорт«Краснодар» и «Трабзонспор» назвали стартовые составы на матч ЛЕ

Российский футбольный клуб «Краснодар» и турецкий «Трабзонспор» объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
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«Краснодар» и «Трабзонспор» назвали стартовые составы

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