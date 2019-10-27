РПЛ
РИА НовостиСтали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч РПЛ
Названы стартовые составы московских "Локомотива" и "Спартака" на матч 14-го тура чемпионата России по футболу, информация опубликована на официальном сайте РПЛ. Встреча пройдет в воскресенье на стадионе "Локомотива", начало матча – в 16:30.
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Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
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