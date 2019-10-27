РПЛ

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Названы стартовые составы московских "Локомотива" и "Спартака" на матч 14-го тура чемпионата России по футболу, информация опубликована на официальном сайте РПЛ. Встреча пройдет в воскресенье на стадионе "Локомотива", начало матча – в 16:30.
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«Локомотив» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч РПЛ

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