РПЛ
РИА НовостиСтали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч РПЛ
Названы стартовые составы московских "Локомотива" и "Спартака" на матч 14-го тура чемпионата России по футболу, информация опубликована на официальном сайте РПЛ. Встреча пройдет в воскресенье на стадионе "Локомотива", начало матча – в 16:30.
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Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
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Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
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