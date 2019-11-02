РПЛ
Газета.Ru«Локомотив» упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев Ловро Бизяк.
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Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
Автомобиль «впечатал» пенсионера в стену на парковке мэрии Москвы
На парковке мэрии Москвы служебный автомобиль Audi сбил пешехода, «впечатав» его в стену.
Lenta.ru 08:31
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Кстати.News 00:43
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Общество
В Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков
Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов.
Российская газета 07:27
Технологии
Названо допустимое время использования гаджетов для молодежи
Названо максимальное время, которое молодежь может тратить на компьютер и другие электронные устройства без вреда для здоровья.
Газета.Ru 01:37
Происшествия
Подростки топором разгромили дом в Ленинградской области
В Гатчине Ленинградской области девочки разгромили топором коридор в многоквартирном доме.
Известия 08:53
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Народные новости 03:54
Единоборства
Боксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Сообщается, что чемпиону мира по боксу до 79,38 кг Ковалеву не получилось уложиться в вес перед боем против мексиканца.
Замана вчера в 19:44
Экономика
Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, официальное объявление ожидается в субботу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфакс вчера в 22:18
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Происшествия
ФСБ задержала группу вымогателей в Крыму
В Крыму пресечена деятельность преступной группы выходцев с Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по РК.
Krym.News 02:52
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Происшествия
В Сети появилось видео с места взрыва танкера в Находке
При взрыве на танкере "Залив Америка" в порту Находки погибли три человека.
Газета.Ru 03:16
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
РИА Новости 03:01
Общество
Минстрой представил индекс качества городской среды
Результаты подсчета первого индекса качества городской среды в России показали, что лишь 23% городов страны имеют благоприятную среду.
РИА Новости вчера в 10:48
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 07:13
Гаджеты
Стали известны параметры процессоров Intel Comet Lake
Ожидается, что новая линейка процессоров CPU Comet Lake-S выйдет уже в первом квартале 2020 года.
The GEEK 07:37
Общество
Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске
Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
OAnews вчера в 02:10
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru вчера в 04:00
Происшествия
Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза
Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
Здоровье
Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли
Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.
РИА Новости 08:10
Политика
Белый дом подготовился к импичменту Трампа
Трамп рассказывает: пригласил в Белый дом служебного пса, отличившегося при операции против террориста номер один аль-Багдади.
ТВ Центр 04:59
Происшествия
СК начал проверку по факту пожара на складах в Кемерове
Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту крупного пожара в двух производственно-складских помещениях в Кемерове, где погиб один человек.
РЕН ТВ 01:01
Армия и оружие
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
Вести.Ru 08:36
Происшествия
Отравившихся в ресторане отеля в Казани детей выписали из больницы
В Казани из больницы выписали всех детей, госпитализированных после отравления в ресторане отеля «Кристалл», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.
RT на русском 07:58