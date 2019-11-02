РПЛ
Матч ТВСтали известны стартовые составы матча «Уфа» — «Локомотив»
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Общество
Аномальное субтропическое тепло придет в Москву в ноябре
На следующей неделе в столичный регион придет аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова, сообщает сайт "Метеовести".
Российская газета 07:15
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Армия и оружие
В Мали 15 военных погибли в ходе нападения боевиков
Не менее 15 военных правительственной армии Мали погибли при нападении боевиков на севере страны.
Аргументы и Факты вчера в 16:21
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года.
РБК 02:00
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 10:00
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета 01:25
Происшествия
В Югре спасли почти 30 кошек, брошенных на заснеженной трассе
Местные жители в Ханты-Мансийском округе спасли 28 котят, которых неизвестные оставили мерзнуть в клетках на заснеженной трассе, полицейские проводят проверку по данному факту.
РИА Новости 06:52
Авто
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
С 1 ноября в России водители могут получить крупный штраф за нарушение безопасности пассажирских перевозок.
Уфимские Заметки 03:16
Происшествия
Автомобиль, предположительно, принадлежащий мэрии Москвы, сбил пешехода на парковке городской администрации
Автомобиль, предположительно, принадлежащий мэрии Москвы, сбил пешехода на парковке городской администрации.
Эхо Москвы 06:30
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
REGNUM вчера в 18:57
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров
Проблема подготовки квалифицированных кадров является острой для России, без принятия мер к концу 2030 года их дефицит составит около трех миллионов человек, что в свою очередь может привести к многомиллиардным потерям для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками WorldSkills Hi-Tech-2019.
РИА Новости вчера в 18:03
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
REGNUM 05:37
Экономика
Новую систему пенсионных накоплений обсудят в Госдуме
Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план».
Независимое телевидение Севастополя 31 октября в 02:54
Общество
Московские кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию
Как выяснило следствие, коммерсанты отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы и бинокли на общую сумму около 30 млн рублей, которые они покупали в московских магазинах.
BFM.ru 05:08
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Симоньян поделилась трогательным семейным фото
SM News вчера в 13:13
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Транспорт
По Крымскому мосту проехали 8 млн автомобилей
Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту запустили 15 мая 2018 года. В октябре прошлого года по нему начали ходить грузовики.
РБК 06:22
Экономика
Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%
"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Интерфакс вчера в 03:46
Единоборства
Ковалев со второй попытки сделал вес перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалев со второй попытки смог сделать вес перед боем с Саулем Альваресом.
Спорт-Экспресс вчера в 19:43
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ 31 октября в 09:15
Происшествия
Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза
Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
Музыка
Участник Евровидения провалил слепые прослушивания на шоу «Голос»
Народные новости 06:39
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 20:14