РПЛ

Матч ТВМатч ТВСтали известны стартовые составы матча «Уфа» — «Локомотив»

Уфа — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
17′
Эдер
Артем Голубев
52′
59′
Эдер
64′
Рифат Жемалетдинов
67′
Алексей Миранчук
71′
Гжегож Крыховяк
Ловро Бизяк
72′
75′
Бенедикт Хеведес
84′
Ведран Чорлука
85′
Мацей Рыбус
90′
Владислав Игнатьев
Опубликованы стартовые составы команд матча 15-го тура РПЛ «Уфа» — «Локомотив».
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