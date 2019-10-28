«Известия» выяснили стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре. Поездка обойдется в среднем в 1,3–2 тыс. рублей, следует из проекта приказа «Автодора». Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера.

с чего всё началось

Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сообщают "Известия" со ссылкой на проект приказа "Автодора". Так, средняя поездка выльется в сумму от полутора до двух тысяч рублей.

Стали известны тарифы на проезд по новой трассе М11

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