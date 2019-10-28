«Известия» выяснили стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре. Поездка обойдется в среднем в 1,3–2 тыс. рублей, следует из проекта приказа «Автодора». Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера.

с чего всё началось

Цена поездки от Москвы до Петербурга по новой трассе М-11 в среднем составит около двух тысяч рублей. Тариф для грузовиков составит 2780 рублей, для автобусов - 3980, сообщают "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции проект приказа "Автодора".

Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург

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