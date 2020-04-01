Коронавирус

Газета КемероваГазета КемероваСтали известны траты на борьбу с коронавирусом в России

На пакет мер помощи в федеральном бюджете зарезервировано 1,4 триллиона рублей. Они будут направлены на преодоление последствий эпидемии. Также в качестве способов поддержки названы краткосрочные займы и кредиты малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты зарплаты, пишет РБК.
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Михаил Мишустин
В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИзвестия вчера в 10:54

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