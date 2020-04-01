В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей.

На пакет мер помощи в федеральном бюджете зарезервировано 1,4 триллиона рублей. Они будут направлены на преодоление последствий эпидемии. Также в качестве способов поддержки названы краткосрочные займы и кредиты малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты зарплаты, пишет РБК.

Стали известны траты на борьбу с коронавирусом в России

Общество Власти Липецкой области объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом Администрация Липецкой области призвала компании и неравнодушных граждан перечислить деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка на борьбу с коронавирусом.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Политика Мишустин призвал не затягивать с подготовкой подзаконных актов Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмину нельзя затягивать с принятием подзаконных актов, чтобы законы в связи с распространением коронавируса работали немедленно.

Политика США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование "В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.

Музыка «Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.

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Политика Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Здоровье Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию пациентов в химиотерапию Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина с 2 апреля приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии после того, как у сотрудника нашли коронавирус, сообщает пресс-служба центра.

Единоборства Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Фергюсоном Российский боец Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу отмены поединка с американцем Тони Фергюсоном в связи с пандемией коронавируса.

Происшествия Полицейские поймали еще одного нарушившего самоизоляцию саратовца Напомним, вчера на оперативном штабе по профилактике распространения коронавируса стало известно о нарушителях режима самоизоляции в Энгельсе и Балакове.