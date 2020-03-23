«Роснефть» возобновляет поставки нефти в Белоруссию, остановленные с начала года из-за отсутствия контракта на фоне разногласий о цене. В компании уточнили, что такое решение принято «именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну».

Общество На Украине выявили десять новых случаев коронавируса На Украине за последние сутки зафиксировали по меньшей мере десять новых случаев коронавируса, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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Экономика МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.

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