Энергетика
КоммерсантъБелоруссия получила скидку на российскую нефть
«Роснефть» возобновляет поставки нефти в Белоруссию, остановленные с начала года из-за отсутствия контракта на фоне разногласий о цене. В компании уточнили, что такое решение принято «именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну».
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Итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса
В Испании из-за заболевания, связанного с коронавирусом, умерла итальянская актриса Лючия Бозе.
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Вокруг ближайшей к Солнцу звезды может вращаться Супер-Земля
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На Украине выявили десять новых случаев коронавируса
На Украине за последние сутки зафиксировали по меньшей мере десять новых случаев коронавируса, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко рассказала, как вылечилась от коронавируса
Актриса Ольга Куриленко сообщила, что выздоровела после коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо.
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В МОКе сообщили о решении отложить Олимпиаду в Токио
Ранее 23 марта глава МОКа Томас Бах заявил, что решение о судьбе Игр в свете пандемии коронавируса будет принято в течение четырех недель.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
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На Первом канале стартует новый сериал «Заступники»
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Число заразившихся коронавирусом в США превысило 41 тысячу
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 41 тысячу, увеличившись за сутки почти на 8,5 тысячи, следует из данных служб здравоохранения.
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Российский GeForce Now на месяц стал бесплатным
Компания Nvidia решила сделать свой игровой сервис GeForce Now бесплатным на территории России.
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ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Общество
В Великобритании объявили всеобщий карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направляются в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
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Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Культура
Создатели фильма «Зулейха открывает глаза» провели пресс-конференцию
Авторы и актеры, которые работали над фильмом «Зулейха открывает глаза», ответили на вопросы журналистов в режиме онлайн.
Общество
Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей
Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в числе мер, которые необходимо принять на федеральном и региональном уровнях, предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений.
Общество
Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Наука
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
Авто
Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Анастасия Тарасова показала танцы своей полуторагодовалой дочки Миланы
Анастасия Тарасова часто показывает своим подписчика трогательные видео со своей дочкой Миланой.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Политика
Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Игры
GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
Политика
Из России с любовью: в Италию прибыли российские вирусологи
На машинах и самолетах, которые прибыли этой ночью, наклейки с надписями "из России с любовью".