Энергетика
Вести.RuБелоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти»
"Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".
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