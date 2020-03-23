Энергетика

Вести.RuВести.RuБелоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти»

"Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".
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Белоруссия получила скидку на российскую нефть

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«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию

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Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
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Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
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Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

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Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

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В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
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Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
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Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
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Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса

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Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
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Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.
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Названа разница в заболеваемости коронавирусом в Италии и России

Известный российский врач Александр Мясников рассказал своё мнение о причинах высокой заболеваемости китайским коронавирусом в Италии и привёл в пример опыт России, сообщает DEITA.
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Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
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«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
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Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 73 человек

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Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
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В России 438 человек заразились коронавирусом

За сутки число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 71 человека.
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Алексей Текслер выступил с обращением к южноуральцам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к южноуральцам по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
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