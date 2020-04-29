Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаСтали известны возможные формы господдержки системообразующих компаний

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Господдержку системообразующим компаниям могут оказать в виде субсидий, рассрочек по уплате налогов и госгарантий по кредитам, рассказал источник, знакомый с постановлением о мерах поддержки, 29 апреля передает ТАСС.
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с чего всё началось

Источник рассказал о критериях и формах господдержки системообразующих компаний

Господдержка для системообразующих компаний может быть предоставлена, в частности, в форме субсидий, госгарантий по кредитам, налоговых отсрочек.
ТАССвчера в 15:39

Подробнее о событии

Источник рассказал о критериях и формах господдержки системообразующих компаний

ТАССвчера в 15:39

Источник раскрыл детали господдержки системообразующих компаний

BFM.ruвчера в 15:20

Раскрытие коммерческой тайны стало условием получения господдержки

Говорит Москвавчера в 14:24

Стали известны возможные формы господдержки системообразующих компаний

ИА Красная Веснавчера в 14:38

Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки

Lenta.ruвчера в 14:23

Названы требования к системообразующим предприятиям для получения господдержки

Взгляд.рувчера в 13:54

Озвучены требования к системообразующим компаниям

News.ruвчера в 14:45
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