Господдержка для системообразующих компаний может быть предоставлена, в частности, в форме субсидий, госгарантий по кредитам, налоговых отсрочек.

с чего всё началось

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