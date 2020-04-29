Экономика
ИА Красная ВеснаСтали известны возможные формы господдержки системообразующих компаний
Господдержку системообразующим компаниям могут оказать в виде субсидий, рассрочек по уплате налогов и госгарантий по кредитам, рассказал источник, знакомый с постановлением о мерах поддержки, 29 апреля передает ТАСС.
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с чего всё началось
Господдержка для системообразующих компаний может быть предоставлена, в частности, в форме субсидий, госгарантий по кредитам, налоговых отсрочек.ТАССвчера в 15:39
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Названы требования к системообразующим предприятиям для получения господдержки
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