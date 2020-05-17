Экономика
РБКСбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды
Второе чтение законопроекта запланировано на эту неделю, поправки в него принимаются до 20 мая. Ранее вариант поправок в законопроект подготовило Минэкономразвития: министерство предлагает ограничить срок — разрешить одностороннее расторжение договоров аренды только до 1 октября 2020 года.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.Ведомостивчера в 17:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Санкт-Петербурга, где автомобиль такси после аварии выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми.
ТАСС 12:13
Единоборства
Шеннон Бриггс договорился о бое с Майком Тайсоном
В понедельник, 18 мая, экс-чемпион WBO (тяжёлый вес) Шеннон Бриггс заявил, что уладил вопросы по бою с Майком Тайсоном.
ГЛАС.RU 08:46
Культура
Key Buyers Event: Digital edition объявил программу
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Первый виртуальный рынок российского контента, организованный компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы, начнется 8 июня, сообщает пресс-служба «Роскино».
Кинобизнес сегодня 11:40
Политика
Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа смен
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа отработанных смен, а не от самого факта их работы с коронавирусными больными.
ТАСС 08:28
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
Авто
SsangYong представил обновленного конкурента Creta
Представители компании SsangYong показали новую версию автомобиля, который будет конкурировать с Hyundai Creta.
Car.ru 10:05
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
Кино
В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах
Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РБК 09:28
Здоровье
Ученые назвали самый полезный для сердца продукт
Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для здоровья сердца.
Известия 06:35
Общество
Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая
Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления архиереев двух епархий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл до решения общецерковного суда отстранил от управления епархиями епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова).
Газета.Ru 08:00
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Пресс-служба московского ЦСКА вспомнила о 15-летии победы в финале Кубка УЕФА.
Газета.Ru 04:58
Общество
Оператор «Северного потока-2» обжалует решение Германии
Nord Stream 2 AG считает, что решение Германии отклонить заявку об освобождении участка газопровода «Северный поток-2» от правил газовой директивы ЕС показывает дискриминационное действие документа.
Коммерсантъ 15 мая в 05:48
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Политика
Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку
«Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
REGNUM 08:39
Гаджеты
Xiaomi создала маску от коронавируса
Huami, дочерняя компания Xiaomi, создала защитную маску для лица, способную защитить от коронавируса.
Lenta.ru 07:46
Экономика
Нижегородские власти направят на поддержку транспортных предприятий более 500 млн рублей
Власти Нижегородской области планируют направить на поддержку транспортных предприятий в условиях пандемии коронавируса в 2020 году более 500 млн рублей.
ТАСС 09:31
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Финансы
Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты
Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%.
Известия вчера в 13:30
Политика
Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую телекоммуникационную компанию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его мнению, организовать слежку за гражданами.
РИА Новости 12:03