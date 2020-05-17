Экономика

РБКРБКСбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды

Второе чтение законопроекта запланировано на эту неделю, поправки в него принимаются до 20 мая. Ранее вариант поправок в законопроект подготовило Минэкономразвития: министерство предлагает ограничить срок — разрешить одностороннее расторжение договоров аренды только до 1 октября 2020 года.
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с чего всё началось

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
Ведомостивчера в 17:06

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Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды

РБК08:37

Стали известны возможные новые нормы закона об аренде торгцентров

РИА Новости10:09

Эксперт: от 70% до 90% собственников ТЦ предоставляют арендаторам существенные скидки

ТАСС09:48

Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения арендных договоров

Коммерсантъ09:23

Арендаторы в России смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Эхо Москвывчера в 20:05

«Ведомости»: арендодатели смогут не возвращать залог

News.ruвчера в 20:04

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Ведомостивчера в 17:06
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Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

Газета.Ru 09:01
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Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
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Общество

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
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Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Санкт-Петербурга, где автомобиль такси после аварии выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми.
ТАСС 12:13
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Единоборства

Шеннон Бриггс договорился о бое с Майком Тайсоном

В понедельник, 18 мая, экс-чемпион WBO (тяжёлый вес) Шеннон Бриггс заявил, что уладил вопросы по бою с Майком Тайсоном.
ГЛАС.RU 08:46
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Культура

Key Buyers Event: Digital edition объявил программу

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Первый виртуальный рынок российского контента, организованный компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы, начнется 8 июня, сообщает пресс-служба «Роскино».
Кинобизнес сегодня 11:40
Политика

Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа смен

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа отработанных смен, а не от самого факта их работы с коронавирусными больными.
ТАСС 08:28
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Экономика

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
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Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
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Авто

SsangYong представил обновленного конкурента Creta

Представители компании SsangYong показали новую версию автомобиля, который будет конкурировать с Hyundai Creta.
Car.ru 10:05
Общество

Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
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Кино

В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии

После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
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Общество

Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах

Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РБК 09:28
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Здоровье

Ученые назвали самый полезный для сердца продукт

Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для здоровья сердца.
Известия 06:35
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Общество

Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления архиереев двух епархий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл до решения общецерковного суда отстранил от управления епархиями епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова).
Газета.Ru 08:00
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Футбол

ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА

Пресс-служба московского ЦСКА вспомнила о 15-летии победы в финале Кубка УЕФА.
Газета.Ru 04:58
Общество

Оператор «Северного потока-2» обжалует решение Германии

Nord Stream 2 AG считает, что решение Германии отклонить заявку об освобождении участка газопровода «Северный поток-2» от правил газовой директивы ЕС показывает дискриминационное действие документа.
Коммерсантъ 15 мая в 05:48
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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
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Политика

Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку

«Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
REGNUM 08:39
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Гаджеты

Xiaomi создала маску от коронавируса

Huami, дочерняя компания Xiaomi, создала защитную маску для лица, способную защитить от коронавируса.
Lenta.ru 07:46
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Экономика

Нижегородские власти направят на поддержку транспортных предприятий более 500 млн рублей

Власти Нижегородской области планируют направить на поддержку транспортных предприятий в условиях пандемии коронавируса в 2020 году более 500 млн рублей.
ТАСС 09:31
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Общество

Стало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова

Lenta.ru 10:40
9
Общество

В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
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Финансы

Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты

Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%.
Известия вчера в 13:30
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Политика

Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую телекоммуникационную компанию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его мнению, организовать слежку за гражданами.
РИА Новости 12:03
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Кино

Дени Вильнёв год работал над дизайном песчаных червей в новой «Дюне»

Piter.tv 10:07
Как работают Яндекс.Новости?
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