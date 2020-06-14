Общество

Lenta.ruLenta.ruСтали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии. Его слова приводит «Комсомольская правда». Он отметил, что в случае обвинительного приговора актер, вероятнее всего, будет отбывать срок в колонии-поселении.
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Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

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НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями

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SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 58 спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.
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Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя

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