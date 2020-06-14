Общество
Lenta.ruСтали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии. Его слова приводит «Комсомольская правда». Он отметил, что в случае обвинительного приговора актер, вероятнее всего, будет отбывать срок в колонии-поселении.
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Из артиста в тюремного библиотекаря: полковник Макиенко рассказал, что ждет Ефремова
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Спасти жизни при тяжелой форме коронавирусной инфекции смогло бы подавление гиперактивации системы свертывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов.
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