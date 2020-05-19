Коронавирус
Спорт-ЭкспрессСтали известны заболевшие коронавирусом в «Динамо»
Трое футболистов «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус. Это вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и форвард Сильвестр Игбун, сообщает «РБ». Евгеньев провел 12 матчей в РПЛ, в которых отметился тремя желтыми карточками.
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Стали известны имена трех заболевших коронавирусом футболистов московского «Динамо». Ранее сообщалось о том, что игроки «Динамо» в воскресенье прошли тест на корнавирус, а в понедельник появились результаты тестирования: три игрока сдали положительный тест.Bookmaker-ratings.ru18:04
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Трое заболевших коронавирусом игроков в «Динамо» — Сангаре, Евгеньев и Игбун
Bookmaker-ratings.ru18:04
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