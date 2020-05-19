Коронавирус
Спорт-ЭкспрессСтали известны заболевшие коронавирусом в «Динамо»
Трое футболистов «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус. Это вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и форвард Сильвестр Игбун, сообщает «РБ». Евгеньев провел 12 матчей в РПЛ, в которых отметился тремя желтыми карточками.
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Трое заболевших коронавирусом игроков в «Динамо» — Сангаре, Евгеньев и Игбун
Bookmaker-ratings.ru18:04
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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
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Артист Русского драмтеатра Владимир Барташевич уже прошёл онлайн-кастинг Улан-удэнец, артист Государственного русского драматического театра имени Бестужева Владимир Барташевич прошёл первый этап кастинга на роль в новом сериале "Удалёнка".
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«Кризис будет затяжным»: сотрудники автозаводов выстраиваются в очередь за увольнением
Первая информация о сокращениях просочилась ещё в апреле: по данным сайта «Фонтанка», автозавод Nissan под Питером планирует сократить около четверти сотрудников (примерно 450 человек) с выплатой шести окладов.
НГС24 21:00
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99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
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Ревизор.ру вчера в 01:52
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Компания Microsoft раскрыла секреты обновления Windows 10
Разработчики Microsoft допустили утечку данных об осеннем обновлении Windows 10, благодаря которой стали известны особенности новой прошивки.
NewInform вчера в 03:56
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В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
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В Ярославле на мужчину напал медведь
В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
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Американская мультимедийная компания Netflix презентовала музыкальный клип для ежегодного конкурса "Евровидение".
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Ученые доказали, что земная жизнь не сможет сегодня выжить на Марсе
Сегодня поверхность Красной Планеты является очень холодным, сухим местом, где даже одна капля воды мгновенно замерзнет, закипит или испарится.
V-kosmose.com 16 мая в 01:30
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Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
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Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
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СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности.
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Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
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Полиция подозревает нападающего «Челси» Хадсона-Одои в изнасиловании
Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои был арестован 17 мая за изнасилование.
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
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Строительство канатной дороги на Сахалине взято под контроль
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Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
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Летняя погода в центральной России установится только к концу мая
Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19
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