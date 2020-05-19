Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСтали известны заболевшие коронавирусом в «Динамо»

Трое футболистов «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус. Это вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и форвард Сильвестр Игбун, сообщает «РБ». Евгеньев провел 12 матчей в РПЛ, в которых отметился тремя желтыми карточками.
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Стали известны имена заболевших коронавирусом игроков «Динамо»

Российская газета19:41

СМИ сообщили имена заболевших коронавирусом игроков «Динамо»

Soccer.ru18:51

Стали известны заболевшие коронавирусом в «Динамо»

Спорт-Экспресс18:30

Названы имена трёх игроков «Динамо» с положительным тестом на коронавирус

Евро-футбол.ру18:24

Источник: трое заболевших коронавирусом игроков «Динамо» — Сангаре, Евгеньев и Игбун

Sport24.ru18:18

Игбоун, Евгеньев и Сангаре – три заболевших игрока «Динамо» («РБ-Спорт»)

Sports.ru18:15

Трое заболевших коронавирусом игроков в «Динамо» — Сангаре, Евгеньев и Игбун

Bookmaker-ratings.ru18:04
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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза.
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Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

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Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
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Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Цены на нефть побили месячный рекорд

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