Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно будущее министра из правительства Медведева

Стало известно будущее министра финансов в правительстве бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Антона Силуанова, пишет Bloomberg. Он может лишиться должности первого вице-премьера. При этом Силуанов останется министром финансов.
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с чего всё началось
Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, но останется только главой Минфина, сообщили
 три источника Bloomberg.
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Коммерсантъ вчера в 14:20
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На Украине собираются устроить распродажу тюрем

Министерство юстиции Украины собирается начать распродажу тюрем.
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Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

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В Госдуме предлагают запретить деятельность коллекторских агентств и коллекторов на территории России.
RT на русском 02:48
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

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Lenta.ru вчера в 06:55
Политика

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Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сегодня вечером председатель правительства Михаил Мишустин представит президенту России Владимиру Путину список новых министров.
Вестник Кавказа 02:08
Общество

Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
РБК 02:54
Армия и оружие

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

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Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости вчера в 17:49
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Принц Гарри покинул вечером Великобританию и отправился в Канаду к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи.
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В США вручили премии Гильдии киноактеров

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Политика

Клишас рассказал о принципах голосования по поправкам в Конституцию

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Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Бывшая жена миллиардера Ахмедова решила подать в суд на их общего сына

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Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
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«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
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Порошенко собрались принудительно привести на допрос

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