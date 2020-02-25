Политика
REGNUMСтало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Маршал считал, что первый президент России и его окружение особо не думали о российском народе. В отличие от Горбачева и Ельцина у Владимира Путина есть понимание того, какой сложной страной он руководит.
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Происшествия
В Сочи двух детей унесло в море
Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в Черное море.
Происшествия
Полицейские изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль»
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Бучневич и Шестеркин попали в аварию
Отмечается, что Бучневич не получил серьезных повреждений, а Шестеркин получил перелом ребра, на восстановление у него уйдет около двух недель.
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Гаджеты
Realme анонсировала смартфон на флагманском чипе Snapdragon 865
Смартфон является первым флагманом в ассортименте компании, поддерживающим сети связи пятого поколения — это, наряду с максимальной на данной момент среди Android-устройств производительностью, обеспечивает система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 865.
Происшествия
Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах
На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Космос
Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде
Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе
Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Беременная Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
Несколько часов назад стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего Артёма Маркелова.
Политика
США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана
Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
Политика
Путин занял второе место в мире по уровню уважения
Президент России Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ
Хоккеисты китайского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" не смогли обыграть одного из аутсайдера Западной конференции, уступив латвийской команде со счетом 1:2. Таким образом, "драконы" лишили себя шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина.
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.
Космос
Программа защитит Землю от уничтожения астероидами
Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.
Авто
В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России
В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.
Политика
Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Общество
Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии
Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Футбол
Президент ФКСБ: «Игроки выступают не слишком хорошо, потому что много занимаются сексом. У Петреску футболисты видятся с женщинами раз в неделю»
Посмотрите на команду Дана Петреску «Клуж». Там игроки видятся с женщинами и занимаются любовью раз в неделю.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Футбол
УЕФА допускает перенос или отмену Евро-2020 из-за коронавируса
Проведение турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет приостановлено в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Европе.
Спорт
МОК заявил, что Олимпиада в Токио может быть отменена
Член международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о том, что все организаторы, которые занимаются подготовкой Олимпийских игр в Токио, должны проверить до конца мая, находится ли смертельно опасный коронавирус под контролем.
Футбол
«Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ по количеству идущих подряд побед
Политика
Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Наука
Разработан новый метод распознавания дальних землетрясений
Международная группа геофизиков из университета Пекина и германского Центра наук о Земле в Потсдаме разработала новый метод распознавания дальних землетрясений.
Авто
Раскрыты цены на новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России
Китайский автомобильный гигант Chery рассекретил стоимость нового просторного кроссовера Tiggo 8, который получил семиместный салон.