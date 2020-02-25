Политика

REGNUMREGNUMСтало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Маршал считал, что первый президент России и его окружение особо не думали о российском народе. В отличие от Горбачева и Ельцина у Владимира Путина есть понимание того, какой сложной страной он руководит.
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Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

REGNUM13:19

Появилось последнее интервью маршала, который ввел войска в Москву в 1991-м. Он раскритиковал Ельцина и Горбачева

URA.Ru08:11

Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине

Lenta.ru09:15

Маршал Язов дал совет Путину за три месяца до смерти: «Без резких движений»

Царьград12:03

«Опубликуйте после моей смерти»: что скрывал маршал Язов

Рамблер08:03

«Раздербанили лакомые куски России». Опубликовано последнее интервью маршала Язова о трех президентах

Телеканал 360°10:48

Какую правду о Горбачеве, Ельцине и Путине Дмитрий Язов просил «Комсомолку» опубликовать после своей смерти

Комсомольская правда04:30
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Происшествия

В Сочи двух детей унесло в море

Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в Черное море.
Вести.Ru 14:10
Происшествия

Полицейские изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль»

РИА Новости 14:03
Шоу-бизнес

Врачи отказались оперировать 90-летнюю бабушку Ивана Урганта

RuNews24.ru 04:39
Хоккей

Хоккеисты «Рейнджерс» Бучневич и Шестеркин попали в аварию

Отмечается, что Бучневич не получил серьезных повреждений, а Шестеркин получил перелом ребра, на восстановление у него уйдет около двух недель.
ТАСС Спорт вчера в 11:36
Общество

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
РИА Новости вчера в 03:53
Гаджеты

Realme анонсировала смартфон на флагманском чипе Snapdragon 865

Смартфон является первым флагманом в ассортименте компании, поддерживающим сети связи пятого поколения — это, наряду с максимальной на данной момент среди Android-устройств производительностью, обеспечивает система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 865.
Вести.Ru 02:00
Происшествия

Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах

На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Lenta.ru 11:10
Космос

Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде

Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
Lenta.ru 09:20
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Армия и оружие

Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе

Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Беременная Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова

Несколько часов назад стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего Артёма Маркелова.
Paparazzi.ru 11:58
Политика

США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана

Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
REGNUM 14:07
Политика

Путин занял второе место в мире по уровню уважения

Президент России Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения.
URA.Ru вчера в 22:21
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ

Хоккеисты китайского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" не смогли обыграть одного из аутсайдера Западной конференции, уступив латвийской команде со счетом 1:2. Таким образом, "драконы" лишили себя шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина.
Вести.Ru вчера в 07:09
Гаджеты

Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.
Astera вчера в 05:15
Космос

Программа защитит Землю от уничтожения астероидами

Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.
News.ru 22 февраля в 11:08
Авто

В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России

В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.
Известия 06:49
Политика

Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
РИА Новости 06:28
Общество

Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии

Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Российская газета 09:15
Футбол

Президент ФКСБ: «Игроки выступают не слишком хорошо, потому что много занимаются сексом. У Петреску футболисты видятся с женщинами раз в неделю»

Посмотрите на команду Дана Петреску «Клуж». Там игроки видятся с женщинами и занимаются любовью раз в неделю.
Бомбардир.ру 12:58
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

Shraibikus News 11:43
Футбол

УЕФА допускает перенос или отмену Евро-2020 из-за коронавируса

Проведение турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет приостановлено в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Европе.
Экономика сегодня 12:44
Спорт

МОК заявил, что Олимпиада в Токио может быть отменена

Член международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о том, что все организаторы, которые занимаются подготовкой Олимпийских игр в Токио, должны проверить до конца мая, находится ли смертельно опасный коронавирус под контролем.
Народные новости 10:27
Футбол

«Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ по количеству идущих подряд побед

Rostov gazeta 10:10
Политика

Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.
РИА Новости 06:11
Происшествия

Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели

Российская газета вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни

RuNews24.ru 06:59
Наука

Разработан новый метод распознавания дальних землетрясений

Международная группа геофизиков из университета Пекина и германского Центра наук о Земле в Потсдаме разработала новый метод распознавания дальних землетрясений.
МонаВиста 09:21
Авто

Раскрыты цены на новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России

Китайский автомобильный гигант Chery рассекретил стоимость нового просторного кроссовера Tiggo 8, который получил семиместный салон.
Faktom 23 февраля в 03:08
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Дмитрий Язов
Политик
Советский государственный и политический деятель, военачальник. Маршал Советского Союза. Министр обороны СССР. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Член ЦК КПСС. Член Президентского совета СССР. Член Совета безопасности СССР. Член ГКЧП.
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