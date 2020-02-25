Маршал считал, что первый президент России и его окружение особо не думали о российском народе. В отличие от Горбачева и Ельцина у Владимира Путина есть понимание того, какой сложной страной он руководит.

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

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Происшествия Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.

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