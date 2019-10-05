Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руСтало известно, что мать продавала ребенка-маугли в Орле педофилам

Источник издания уточнил, что девочка – восьмой ребенок в семье, других ранее уже забрали органы опеки. Кроме того, отмечается, что мать ребенка страдает алкогольной зависимостью. В больнице изданию рассказали, что вместо того, чтобы разговаривать, ребенок лает и воет.
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с чего всё началось

Жизнь в клетке: в орловскую больницу доставили ребёнка-маугли

По словам главного врача Людмилы Крыловой, в прошлую среду ребёнка привезли сотрудники правоохранительных органов с представителем опеки. Девочка проживала в Орловском районе, накануне попадания в больницу вместе с матерью ездила в гости в Дмитровский район, откуда её и увезли в больницу.
ОрёлТаймсвчера в 09:09

Подробнее о событии

«Девочка-маугли» из Орловской области росла в благополучной семье

News.ru15:12

Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам

Lenta.ru10:53

В орловскую больницу попала девочка-маугли

АиФ - Черноземьевчера в 10:04

Жила в клетке, мычала и не знала, что такое кровать: Одиннадцатилетнюю «девочку-маугли» привезли в больницу

Царьград04:17

СМИ: в орловскую больницу привезли измученную и истощенную девочку-маугли

ТРК Истокивчера в 09:57

В орловскую больницу привезли девочку-маугли. Мать продавала ее в сексуальное рабство за водку

Орелградвчера в 09:33

Жизнь в клетке: в орловскую больницу доставили ребёнка-маугли

ОрёлТаймсвчера в 09:09
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:11, Вашингтон
Авто

Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

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Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Происшествия

Четырёх пострадавших при прорыве дамбы доставили в Красноярск

Четверо пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе доставлены в Красноярскую краевую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
News.ru 21:44
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Известия 20:36
Авто

Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей

Актуальные Новости 09:00
Происшествия

Популярный мотоблогер погибла в ДТП под Киевом

Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП.
РИА Новости 17:37
Наука

Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»

Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.
Naked Science 06:15
Политика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
РБК вчера в 01:06
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Происшествия

Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву

Известия 09:17
Армия и оружие

В Анкаре заявили о планах разместить беженцев на сирийской границе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет, чтобы правительственные войска Сирии отошли от сирийско-турецкой границы, чтобы Анкара могла разместить на этой территории беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
РБК 20:52
Происшествия

В Подмосковье избили журналистов «Новой газеты» и зоозащитников

Отмечается, что они прибыли на станцию «Круглое озеро», так как там по информации зоозащитников, регулярно проводится незаконная притравка на лис.
Говорит Москва 16:08
Футбол

Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»

Известия 14:32
Происшествия

В Екатеринбурге рабочих завалило грунтом

Двое рабочих погибли под завалом грунта в микрорайоне Академический (Екатеринбург), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:18
Авто

В России подешевели представительские автомобили

Представительские автомобили в России стали доступнее Средняя стоимость представительского автомобиля с пробегом в России составляет 722 тысячи рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее.
32CARS.ru 17 октября в 02:35
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд

После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском 17:31
Общество

Власти заявили о задержании 60 человек во время митинга в Баку

Более 200 участников несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку пыталась прорваться на площадь вблизи станции метро "28 мая", 60 человек были задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления полиции азербайджанской столицы.
РИА Новости 10:18
Здоровье

Медики рассказали, как тело сигнализирует о проблемах с алкоголем

Тело начинает указывать на это самостоятельно еще до того, как появляются очевидные симптомы алкоголизма.
Волга-Медиа 02:08
Политика

Путин и Меркель обсудили организацию саммита «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможное проведение саммита "нормандской четверки", сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:13
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском вчера в 14:43
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости 17 октября в 17:45
Политика

Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские парламентарии обязали Джонсона запросить отсрочку Brexit у ЕС.
REGNUM 20:57
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Культура

Эрнст назвал показ «Бригады» социальной ошибкой

Константин Эрнст объяснил, почему он не стал ставить в эфир Первого канала сериал «Бригада»в начале 2000-х годов.
Рамблер 03:51
Наука

Перец чили может замедлить прогрессирование рака легких

Исследователи из Рурского университета Бохума в Германии, предполагают, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новую терапию для борьбы с метастазами у больных раком легких.
ГЛАС.RU вчера в 16:51
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Общество

В столице Чили из-за беспорядков объявлено чрезвычайное положение

Коммерсантъ 08:13
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