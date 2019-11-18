Общество

ФедералПрессФедералПрессВрач рассказал, почему водку опасно закусывать маринованными огурцами

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут нанести существенный вред здоровью. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, в качестве маринада для огурцов используется уксус, который способен раздражать слизистые стенки желудочно-кишечного тракта.
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с чего всё началось

Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами?

Врачи считают соленья оптимальной закуской, которая не дает нагрузки на органы пищеварения. «Это физиологический раствор, который содержит нормальное количество соли, его можно приравнять к капельнице», — говорит врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Аргументы и Факты17 ноября в 16:14

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Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами?

Аргументы и Факты17 ноября в 16:14

Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

РИА Новостивчера в 19:53

Врачи рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь

ТК Звездавчера в 20:33

Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами

Российская газетавчера в 07:10

Гастроэнтеролог рассказал о плохой и хорошей закуске к водке

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Несовместимы. Медики рассказали, чем нельзя закусывать и запивать алкоголь

ГТРК Южный Урал17 ноября в 10:26

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем оказались опасны для здоровья

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Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
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Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Общество

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Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика

Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
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ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии

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В Челябинске горит котельная около компрессорного завода

Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
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Армия и оружие

Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией

Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией.
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США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
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На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
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Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
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Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
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Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба

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Россия сыграет с Данией на Евро-2020

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Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
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Актер Юрий Соломин попал в больницу в тяжелом состоянии

По информации 5-tv.ru, приехавшие на вызов врачи экстренно доставили артиста в больницу. Они обнаружили у актера проблемы с артериями.
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Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 17 ноября в 06:29
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Более десяти военных кораблей РФ начали учения в Черном море

Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы более десяти кораблей и авиация.
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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России.
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Мужчина пропавшей молодой красноярки признался в ее убийстве

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, которая пропала вечером в пятницу, 15 ноября.
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Силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края

Правоохранительные органы, помимо обысков и выемки документации в офисах компании «ТОРЭКС», произвели выемку документации в кабинетах высших должностных лиц правительства Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
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Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler

Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
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Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

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