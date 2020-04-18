Российский лидер Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя, но поставит свечу в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но обменяется поздравлениями с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Стало известно, где Путин и Мишустин встретят Пасху

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