Общество

Вести.RuВести.RuСтало известно, где будет похоронен Лужков

Скончавшийся бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь мэра города Гульнара Пенькова.
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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

РИА Новости05:51

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

ТАСС05:53

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Москва 2405:53

Бывшего мэра Москвы Ю.Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Агентство Москва05:51

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

РБК06:23

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс05:51

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Вечерняя Москва05:48
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