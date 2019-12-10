Общество
Вести.RuСтало известно, где будет похоронен Лужков
Скончавшийся бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь мэра города Гульнара Пенькова.
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Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
Происшествия
Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров
Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Спорт
Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй
Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Происшествия
Названо место работы вероятного убийцы двух девушек в Екатеринбурге
Предполагаемый убийца двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге работал инженером на одном из местных предприятий.
Экономика
Греф о сроках подключения к СБП: как пойдет
Сбербанк начнет тестировать подключение к Системе быстрых платежей ЦБ в январе следующего года, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
Спорт
Глава РУСАДА объяснил, кого из атлетов не допустят к ОИ-2020
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что на Олимпийские игры 2020 года в Токио не будут допущены те спортсмены, у кого были антидопинговые нарушения в прошлом.
Политика
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Политика
В Кремле назвали условия изменения формата минских переговоров
«Вопросы контроля над границей поднимались и весьма скрупулезно изучался текст Минских соглашений, где четко прописан порядок и последовательность действий, согласованных всеми сторонами для передачи контроля над границей», — подчеркнул Песков.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Кино
Названы номинанты на «Золотой глобус-2020»
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Общество
Опубликованы топ-9 подарков, которые не стоит дарить на Новый год
Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, какие новогодние подарки могут стать самым худшими в жизни близких и коллег.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Захарова призвала Зеленского обеспечить допуск прессы РФ на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью.
Экономика
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий
Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Политика
Киев заявил о проблемах с украинским языком в Донбассе
В Донбассе существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах.
Футбол
Налоговая служба требовала признать банкротом футбольный клуб «Тамбов»
В уходящем году Ассоциация Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области уже проиграла два дела – по 11,2 млн рублей и 7,5 млн.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.