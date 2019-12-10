Скончавшийся бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь мэра города Гульнара Пенькова.

Стало известно, где будет похоронен Лужков

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