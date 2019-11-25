Конкретные детали подготовки станут известны после жеребьевки финальной части чемпионата Европы, которая состоится 30 ноября. Напомним, Россия уже практически полностью знает состав своего квартета. Регламент отправил нам из первой корзины Бельгию, а из третьей — Данию.

с чего всё началось

Сборная России будет готовиться к матчам финальной стадии Евро-2020 в австрийском Нойштифте, сообщают «Известия». В этой австрийской деревне национальная сборная готовилась к Кубку Конфедераций-2017 (не вышли из группы) и чемпионату мира-2018 (четвертьфинал).

Спорт день за днем

Стало известно, где сборная России будет готовиться к Евро-2020

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