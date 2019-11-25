Конкретные детали подготовки станут известны после жеребьевки финальной части чемпионата Европы, которая состоится 30 ноября. Напомним, Россия уже практически полностью знает состав своего квартета. Регламент отправил нам из первой корзины Бельгию, а из третьей — Данию.

с чего всё началось

Сборная России будет готовиться к матчам финальной стадии Евро-2020 в австрийском Нойштифте, сообщают «Известия». В этой австрийской деревне национальная сборная готовилась к Кубку Конфедераций-2017 (не вышли из группы) и чемпионату мира-2018 (четвертьфинал).

Спорт день за днем

Стало известно, где сборная России будет готовиться к Евро-2020

Политика Медведев уволил главу Российского экологического оператора Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Политика В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Политика В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери Анна Заворотнюк показала в Инстаграме ранее не опубликованное фото своей матери Анастасии Заворотнюк Снимок появился в Stories дочери актрисы с подписью "С днем матери".

Политика Кремль не заметил роста протестной активности в России Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Происшествия В аварии с микроавтобусом в Татарстане пострадали 15 человек «25 ноября на 23 километре автодороги Набережные Челны-Заинск микроавтобус «ГАЗель», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле»», — сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.