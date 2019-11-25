Футбол
Спорт день за днемСтало известно, где сборная России будет готовиться к Евро-2020
Сборная России будет готовиться к матчам финальной стадии Евро-2020 в австрийском Нойштифте, сообщают «Известия». В этой австрийской деревне национальная сборная готовилась к Кубку Конфедераций-2017 (не вышли из группы) и чемпионату мира-2018 (четвертьфинал).
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с чего всё началось
Конкретные детали подготовки станут известны после жеребьевки финальной части чемпионата Европы, которая состоится 30 ноября. Напомним, Россия уже практически полностью знает состав своего квартета. Регламент отправил нам из первой корзины Бельгию, а из третьей — Данию.Известиявчера в 16:01
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Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о переданных Украине кораблях
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться возвращения имущества с военных кораблей, «похищенного» Россией.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Музыка
Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Авто
Lamborghini представила суперкар для геймеров
Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
Общество
В Минприроды отреагировали на сообщения о взрыве в Южно-Китайском море
Политика
В Тбилиси митингующие освистали выходящую из кафе президента Грузии
Футбол
«Астон Вилла» выиграла у «Ньюкасла» и прервала серию поражений
«Астон Вилла» прервала серию из трех поражений и поднялась на 15-е место в таблице. «Ньюкасл» находится на 14-й строчке.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Общество
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Хоккей
«Вашингтон» может провести матч НХЛ в России
Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" может провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России в следующем сезоне, передает RT со ссылкой на The Washington Post.
Армия и оружие
Запущенный Минобороны военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»
Блок выведения с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенной Минобороны России с космодрома Плесецк.
Общество
Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане
Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
Армия и оружие
В Донбассе прошли танковые учения ВСУ
В Донбассе прошли военные учения танковых подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Наука
В России получен патент на сенсор примесей в воде
Изобретатели университета ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) получили патент на уникальный недорогой сенсор определения примесей в воде.
Игры
Square Enix уже работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII
Хоть Square Enix и неохотно говорит об этом, но выходящий 3 марта ремейк Final Fantasy VII разделён на «эпизоды», число которых до сих пор неизвестно, а каждый из них предстоит покупать отдельно.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать слухи о разводе с Константином Меладзе
Происшествия
Армия получала вместо отечественных радиостанций их дешевые китайские аналоги
Как сообщает ОТР со ссылкой на Главную военную прокуратуру, в 2016-м году компания «Компас-Р» подменила отечественные радиостанции дешевыми китайскими аналогами худшего качества.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Ранее стало известно, что в 2019 г. долговая нагрузка населения России стала максимальной за последние 7 лет – 10,6%.
Экономика
Forbes назвал сферы с самым высоким доходом топ-менеджеров в России
Издание Forbes проанализировало зарплаты российских топ-менеджеров по 12 сферам деятельности компаний.