Футбол
REGNUMСтало известно, где сборная России будет готовиться к Евро-2020
Напомним, ранее сборная России уже проводила сборы в Нойштифте перед Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира — 2018.
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с чего всё началось
Конкретные детали подготовки станут известны после жеребьевки финальной части чемпионата Европы, которая состоится 30 ноября. Напомним, Россия уже практически полностью знает состав своего квартета. Регламент отправил нам из первой корзины Бельгию, а из третьей — Данию.Известиявчера в 16:01
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Футбол
Клопп считает, что ван Дейк должен получить «Золотой мяч»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что защитник "красных" Вирджил ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч".
Политика
Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Финансы
Глава ВТБ рекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ стал гостем передачи «Большая игра». В эфире Первого канала Андрей Костин рекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Общество
Бизнес просит Минпромторг отсрочить маркировку бытовой техники
Общественная организация «Деловая Россия» предложила министру промышленности и торговли Денису Мантурову отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо организации.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Общество
Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D
Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Политика
Жириновский предложил расширить границы разрешенной самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
Кино
Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год
Российский министр культуры Владимир Мединский признался, что его ведомство имеет полномочия «развести» на новогодние каникулы премьеры российских и иностранных однотипных фильмов.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Общество
На Кубани Азовское море на 100 метров отошло от берега
На Кубани Азовское море почти на 100 метров отошло от берега, что произошло за короткий отрезок времени.
Общество
Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
Эксперты из Академии труда и социальных отношений назвали профессии, в которых наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
Фигурное катание
Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» Кейн встретился с Почеттино после увольнения
Форвард лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн встретился с Маурисио Почеттино после увольнения.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Авто
Toyota анонсировала продажи нового минивэна GranAce
В скором времени в Японии стартуют продажи нового минивэна Toyota GranAce.
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде
Кино
«Я буду смотреть страшные фильмы, чтобы пробудить в душе ужас». Кодзима о создании игры в жанре хоррор
Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима рассказал, чем он будет вдохновляться при создании игры в жанре хоррор.
Армия и оружие
В Польше призвали НАТО ответить на разработки России в космической сфере
"Рост российского потенциала в сфере противоспутниковых систем требует реакции со стороны государств — членов НАТО и стран ЕС", — говорится в бюллетене PISM, с текстом которого ознакомился RT.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Политика
Как на слушаниях по импичменту Трампа обсуждали RT
Телеканал RT обсудили в ходе публичных слушаний в конгрессе по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа.