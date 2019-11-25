Футбол

REGNUMREGNUMСтало известно, где сборная России будет готовиться к Евро-2020

Напомним, ранее сборная России уже проводила сборы в Нойштифте перед Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира — 2018.
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Тироль второго плана: сборная будет готовиться к Евро в Австрии

Конкретные детали подготовки станут известны после жеребьевки финальной части чемпионата Европы, которая состоится 30 ноября. Напомним, Россия уже практически полностью знает состав своего квартета. Регламент отправил нам из первой корзины Бельгию, а из третьей — Данию.
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Тироль второго плана: сборная будет готовиться к Евро в Австрии

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Сборная России проведёт сбор в Австрии перед Евро-2020

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