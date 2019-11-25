Конкретные детали подготовки станут известны после жеребьевки финальной части чемпионата Европы, которая состоится 30 ноября. Напомним, Россия уже практически полностью знает состав своего квартета. Регламент отправил нам из первой корзины Бельгию, а из третьей — Данию.

с чего всё началось

Напомним, ранее сборная России уже проводила сборы в Нойштифте перед Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира — 2018.

Спорт день за днем

Стало известно, где сборная России будет готовиться к Евро-2020

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