Футбол
REGNUMСтало известно, где сборная России будет готовиться к Евро-2020
Напомним, ранее сборная России уже проводила сборы в Нойштифте перед Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира — 2018.
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с чего всё началось
Конкретные детали подготовки станут известны после жеребьевки финальной части чемпионата Европы, которая состоится 30 ноября. Напомним, Россия уже практически полностью знает состав своего квартета. Регламент отправил нам из первой корзины Бельгию, а из третьей — Данию.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
Пожар вспыхнул в хостеле в центре Москвы
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Общество
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в честь Дня матери сделала Кристине Орбакайте макияж
Алла Пугачева последовала примеру других звезд, поздравляющих своих родных с Днем матери, и сделала макияж Кристине Орбакайте.
Происшествия
На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный
Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
Спорт
Антон Шипулин предложил свой первый законопроект
Олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Антон Шипулин предложил свой первый законопроект.
Гаджеты
Представлены ноутбуки Huawei MateBook D на процессорах AMD и Intel
Huawei MateBook D 14 весит 1,38 кг. Ноутбук оснащен по одному порту USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0, HDMI и разъемом для наушников 3,5 мм.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Гаджеты
В Xiaomi создали портативную мини-кухню для завтраков
Специалисты компании Xiaomi создали уникальную мини-кухню для приготовления завтрака.
Фигурное катание
Алена Леонова: «Колено сказало мне: „Старушка, давай потише“. С четверного я точно убьюсь»
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Армия и оружие
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Ракетный крейсер Северного флота РФ «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун, где российская группа ВМФ примет участие в первых совместных военно-морских учениях с ЮАР и Китаем, сообщает Интерфакс.
Общество
АК-103 загорелся после безостановочной стрельбы
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту
Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Политика
Столтенберг назвал НАТО единственным гарантом безопасности в Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом заявил, что альянс является единственным гарантом безопасности в Европе.
Хоккей
«Авангард» заключил пробный контракт с Терещенко
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Происшествия
ЕСПЧ заступился за свободу флешмобов
В переписке с ЕСПЧ власти РФ отметили, что претензии к участникам флешмоба заключались в отсутствии уведомления об акции.
Футбол
Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»
Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
Экономика
Банки Европейского союза выводят средства из компаний США
О выводе средств из американского бизнеса четырьмя европейскими банками пишет 25 ноября Financial Times.