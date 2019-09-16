Самую большую долю семейного бюджета тратят на жилищно-коммунальные услуги на Камчатке и Колыме (до 14%), а меньше всего в Дагестане и Ингушетии (менее 5%), свидетельствует рейтинга РИА Новости.

с чего всё началось

В лидирующем в рейтинге Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ каждый месяц составляют 2445 рублей. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае, там она составляет 15%, или в денежном эквиваленте более 9,7 тысяч рублей в месяц.

Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ

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