Эксперты отмечают, что в целом по России доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2017 годом осталась примерно на прежнем же уровне и составила 9,6%. Согласно результатам рейтинга, в 37 регионах доля расходов на ЖКУ в структуре потребительских расходов снизилась.

с чего всё началось

В лидирующем в рейтинге Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ каждый месяц составляют 2445 рублей. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае, там она составляет 15%, или в денежном эквиваленте более 9,7 тысяч рублей в месяц.

Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ

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